Messi alcanzó un principio de acuerdo para comprar el Eldense de la Segunda de España
El astro argentino adquiriría el 100% de las acciones del club de Alicante. La operación debe completar trámites legales y recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes.
08/09/2026 | 16:19Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi con la camiseta del Inter de Miami. (Foto: archivo).
Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el Eldense, equipo que actualmente disputa la Segunda división del fútbol español. De concretarse, el argentino se convertiría en el propietario del club alicantino y profundizaría su desembarco como empresario en el fútbol de España.
La operación contempla la adquisición del 100% de las acciones, sin participación de terceros. El acuerdo podría formalizarse en los próximos días, una vez que se completen los últimos trámites legales y contractuales.
Messi amplía su presencia en el fútbol español
La posible compra del Eldense se suma a la adquisición que Messi realizó este año del UE Cornellà, equipo de la Tercera Federación catalana.
El interés del futbolista argentino está vinculado con su intención de invertir en el fútbol español y construir un proyecto empresarial ligado a este deporte. El Eldense tiene su sede en Elda, provincia de Alicante, una zona relativamente cercana a Cataluña, donde Messi tiene previsto residir una vez que finalice su carrera como futbolista profesional en el Inter Miami.
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Una operación que todavía debe completarse
Antes de concretarse la compra deberán finalizarse distintos procedimientos, entre ellos el proceso de due diligence, destinado a revisar la situación económica, financiera y legal del club.
Además, la operación estará sujeta a la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.
El Eldense había sido adquirido en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, quien compró la institución a Pascual Pérez.
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En los últimos meses también había trascendido el interés del empresario argentino Ricardo Pini, quien habría evaluado adquirir el club por unos 12 millones de euros.
El Eldense atraviesa un mal momento deportivo
La posible llegada de Messi como propietario se produce mientras el equipo atraviesa un comienzo complicado en la Segunda división.
El club despidió este lunes a Claudio Barragán, quien se convirtió en el primer entrenador de la categoría en dejar su cargo durante esta temporada.
El Eldense apenas consiguió dos puntos en sus primeras cuatro fechas del campeonato y todavía no confirmó quién será su próximo entrenador.
Si finalmente se concreta la operación, Messi iniciará una nueva etapa como empresario en el fútbol profesional español, con un club de Segunda división que buscará consolidarse en la categoría.
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Lectura rápida
¿Qué acuerdo alcanzó Lionel Messi?
Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el Eldense, equipo de la Segunda división del fútbol español.
¿Quién es el actual propietario del Eldense?
El Eldense fue adquirido en octubre de 2025 por un grupo liderado por Juan Carlos Trujillo.
¿Cuándo se formalizaría el acuerdo?
El acuerdo podría formalizarse en los próximos días, tras completar trámites legales y contractuales.
¿Dónde se encuentra el Eldense?
El Eldense tiene su sede en Elda, provincia de Alicante, España.
¿Por qué Messi está interesado en el Eldense?
Messi busca invertir en el fútbol español y construir un proyecto empresarial ligado a este deporte.