Brutal ataque a puñaladas en el Gran Rosario: cuatro condenados a 7 años de cárcel

Cuatro hombres fueron condenados a siete años de prisión efectiva y dos mujeres recibieron penas de cuatro años por su participación en un violento ataque ocurrido en julio de 2023. La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca.

Un tribunal condenó a seis personas por una tentativa de homicidio ocurrida el 1° de julio de 2023 en Villa Gobernador Gálvez, en un violento episodio en el que un hombre sufrió múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La sentencia fue dictada el martes 8 de septiembre de 2026 en la Sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, por el juez de Primera Instancia Dr. Leiva.

Rubén Daniel M., de 35 años; Rubén Antonio M., de 67; Rodrigo M., de 25; y Kevin M., de 22, fueron condenados a siete años de prisión efectiva como coautores del delito de tentativa de homicidio simple. Por su parte, Nora A., de 58 años, y Mayra C., de 32, recibieron una pena de cuatro años de prisión por el mismo delito, en carácter de partícipes necesarias.

Según la acusación presentada por la fiscal Agustina Eiris, el hecho ocurrió alrededor de las 21.30, cuando Kevin M., Rubén Antonio M., Rubén Daniel M. y Rodrigo M. se dirigieron hasta el ingreso de un pasillo ubicado en calle José Ingenieros al 100 bis, donde se encontraba A.C.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, los cuatro hombres comenzaron a agredir a la víctima luego de propinarle un golpe en la cabeza y, posteriormente, atacarla con armas blancas que llevaban consigo. Como consecuencia de la agresión, A.C. sufrió múltiples heridas cortantes en la cabeza, el tórax y el abdomen.

Mientras se producía el ataque, la Fiscalía sostuvo que Nora A. y Mayra C. retuvieron a la pareja de A.C., tomándola de los brazos para impedir que pudiera intervenir en defensa de la víctima o solicitar ayuda al 911. La acusación también señaló que, en determinado momento, Mayra C. se dirigió hacia el lugar donde se desarrollaba la agresión y golpeó a A.C. junto con el grupo de hombres.

El ataque finalmente no terminó con la muerte de la víctima debido a la intervención de vecinos de la zona, quienes trasladaron de urgencia a A.C. hasta un centro asistencial para que recibiera atención médica. El hombre sufrió lesiones de gravedad y, según la información expuesta durante el proceso judicial, permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Tras el desarrollo del juicio, el tribunal consideró acreditadas las responsabilidades atribuidas a los seis acusados y resolvió imponer siete años de prisión efectiva a los cuatro hombres señalados como coautores y cuatro años de prisión a las dos mujeres consideradas partícipes necesarias de la tentativa de homicidio.