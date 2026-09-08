Descubren un gigante dinosaurio en Brasil que revela conexiones evolutivas sorprendentes

Un nuevo dinosaurio gigante, que alcanzó aproximadamente 20 metros de longitud, fue descubierto en un sitio de construcción en el noreste de Brasil. Este hallazgo proporciona nuevas pistas sobre cómo los grandes dinosaurios se dispersaron a través de continentes antiguos. El Dasosaurus tocantinensis, como se le ha denominado, vivió hace alrededor de 120 millones de años y sus fósiles fueron hallados en Davinópolis, una ciudad del estado de Maranhão.

La conexión evolutiva más sorprendente de este dinosaurio es su parentesco con un dinosaurio conocido de España, lo que sugiere que estos animales pertenecían a una línea más amplia que una vez ocupó regiones que hoy están separadas por el océano Atlántico. Investigadores propusieron que los ancestros del Dasosaurus tocantinensis llegaron a Sudamérica atravesando África del Norte entre 140 y 120 millones de años atrás, cuando estas masas de tierra aún estaban conectadas en el supercontinente Gondwana.

Maranhão se enriquece con este descubrimiento, ya que se convierte en el hogar del dinosaurio más grande conocido en la región. Según el profesor Elver Luiz Mayer, de la Universidad Federal del Valle del São Francisco, en Bahía, este dinosaurio es notable, ya que la región contaba con otros dinosaurios, pero no de este tamaño, como el diplodocido Amazonsaurus maranhensis, que medía alrededor de 10 metros.

El profesor Mayer, quien normalmente estudia mamíferos del período cuaternario, se involucró en el hallazgo en 2021 mientras trabajaba en São Félix do Xingu, en Pará. Los fósiles fueron descubiertos por arqueólogos que supervisaban el proyecto de construcción en Davinópolis como parte de los requisitos de licencia ambiental. Inicialmente, se pensó que los restos pertenecían a grandes mamíferos prehistóricos que podrían haber coexistido con humanos antiguos. Sin embargo, Mayer sospechó rápidamente que los huesos eran mucho más antiguos.

El hallazgo de los fósiles, que se encontraban a una profundidad de aproximadamente ocho metros, llevó a Mayer a contactar a varios especialistas y formar un grupo multidisciplinario para estudiar el espécimen. Los restos se sometieron a un exhaustivo proceso de preparación antes de ser analizados en Pará y luego regresaron a Maranhão, donde se conservan actualmente en el Centro Estatal de Historia Natural y Arqueología, que también participó en la investigación.

Fósiles completos y reveladores

El esqueleto preservado incluye varios huesos importantes, lo que lo convierte en un espécimen relativamente completo para un dinosaurio de este tipo. El profesor Max Langer, de la Universidad de São Paulo, quien también participó en el estudio, indicó que el hallazgo incluye vértebras de la cola, un fémur de 1.5 metros, costillas, huesos de pies y de brazos y piernas. Se cree que aún hay más fósiles de este mismo espécimen por excavar en el sitio.

La nomenclatura del dinosaurio, Dasosaurus, refleja tanto el paisaje de Maranhão como la ubicación donde se encontraron los fósiles. "Daso" significa "bosque", refiriéndose al entorno boscoso de la región. Los colonizadores portugueses describieron esos bosques como un denso enredo, o maranhão. La segunda parte del nombre, Tocantinensis, se refiere al río Tocantins, ya que el sitio de fósiles se encuentra cerca de su orilla oriental.

Investigadores también examinaron la estructura microscópica de los huesos del dinosaurio. El análisis reveló un patrón de crecimiento que combina rasgos vistos en sauropodos más antiguos con características encontradas en titanosaurios, un grupo estrechamente relacionado con la nueva especie descubierta. Los resultados sugieren que algunos patrones de crecimiento y remodelación ósea pueden haber aparecido antes en la evolución de los dinosaurios de lo que se pensaba anteriormente, lo que podría ayudar a explicar cómo ciertos sauropodos lograron crecer a tamaños tan enormes.

Impacto de los proyectos de construcción en la paleontología

El descubrimiento del Dasosaurus también pone de relieve la complejidad de la paleontología. Los grandes proyectos de construcción pueden dañar o destruir depósitos fósiles, pero también pueden exponer capas de roca que los científicos tendrían pocas posibilidades de alcanzar con herramientas de excavación tradicionales. El profesor Langer destacó que en Brasil, un país tropical con densa vegetación, los geólogos y paleontólogos dependen en gran medida de la actividad humana para excavar y exponer las rocas, revelando los fósiles.

Los investigadores están negociando con la empresa constructora para obtener permiso para regresar al sitio y continuar excavando, ya que fósiles adicionales podrían arrojar más luz sobre el Dasosaurus tocantinensis y el grupo más amplio de dinosaurios al que perteneció. Este trabajo recibió apoyo de FAPESP mediante becas de doctorado, becas postdoctorales y una subvención bajo la modalidad de Investigador Joven.