Ozempic y Wegovy: un beneficio inesperado para la salud mental de personas con trastorno bipolar

Investigaciones recientes de la Universidad de Griffith sugirieron que los agonistas del receptor de péptido 1 similar al glucagón (GLP-1), comúnmente utilizados para tratar la diabetes y facilitar la pérdida de peso, podrían ofrecer beneficios adicionales para la salud mental, especialmente en personas con trastorno bipolar. Este hallazgo provino de un amplio estudio realizado en Suecia que involucró a casi 15,000 individuos diagnosticados con esta condición.

El trastorno bipolar, que afecta a aproximadamente uno de cada 200 personas a nivel mundial, a menudo se presenta junto con la diabetes y la obesidad. Los investigadores, liderados por el profesor Mark Taylor, analizaron datos nacionales suecos de pacientes que habían sido tratados con medicamentos GLP-1 durante un período de 15 años.

Los resultados indicaron que los pacientes que recibieron semaglutida, conocido comercialmente como Ozempic o Wegovy, mostraron tasas significativamente más bajas de hospitalización psiquiátrica en comparación con los períodos en que no estaban bajo tratamiento con estos medicamentos. Según el profesor Taylor, "los hallazgos suman evidencia a la creciente idea de que los agonistas del receptor GLP-1 pueden tener beneficios que van más allá del tratamiento de la diabetes y la obesidad, y podrían representar una nueva vía prometedora para la investigación sobre el trastorno bipolar".

El uso de semaglutida se asoció con una reducción del 21% en el riesgo de hospitalización psiquiátrica. Los investigadores sugirieron que la señalización del GLP-1 podría ayudar a proteger el cerebro al reducir la inflamación y el estrés celular, así como otros procesos biológicos vinculados al trastorno bipolar. Estos efectos podrían contribuir a una mayor estabilidad del estado de ánimo y a una menor probabilidad de recaída.

Sin embargo, no todos los medicamentos GLP-1 mostraron el mismo patrón de beneficios. Por ejemplo, liraglutida y dulaglutida no se asociaron con una reducción del riesgo de hospitalización psiquiátrica, lo que indica que los posibles beneficios para la salud mental pueden no extenderse a toda la clase de fármacos.

El profesor Taylor expresó su esperanza de que estos hallazgos sean examinados en un ensayo controlado aleatorio, lo que proporcionaría evidencia más sólida sobre si la semaglutida puede mejorar los resultados psiquiátricos en personas con trastorno bipolar. El estudio fue publicado en la revista Acta Psychiatrica Scandinavica.