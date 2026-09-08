Treinta años después, Gilda sigue siendo un símbolo de fe y devoción en Argentina

FOTO: A 30 años de su muerte, Gilda encarna la fe perdurable de Argentina en los santos populares

CEIBAS, Argentina — Hace tres décadas, un trágico accidente de autobús que terminó con la vida de la popular cantante de cumbia conocida como Gilda conmocionó al país. Miriam Alejandra Bianchi, quien falleció a los 34 años, ha trascendido su muerte convirtiéndose en una leyenda y símbolo de devoción popular.

En el lugar del accidente, los seguidores de Gilda se reúnen en una capilla cercana, donde algunos se arrodillan en oración, mientras otros celebran su vida cantando y bailando al ritmo de sus inolvidables éxitos.

Un legado que perdura

Durante su vida, Gilda fue una de las artistas más queridas de la cumbia, un estilo musical que combina pop latino con ritmos bailables, alcanzando gran popularidad en Argentina. Sin embargo, su legado se ha fortalecido desde su muerte, con un álbum póstumo que obtuvo el doble platino y canciones que se han convertido en himnos de amor y desamor.

Los devotos, que visten camisetas con su imagen en un vestido azul brillante y coronas de flores, realizan anualmente peregrinaciones al sitio del accidente, compartiendo relatos de experiencias en las que afirman que la artista se les ha aparecido en sueños y ha respondido a sus plegarias.

Como muchos santos populares en Argentina, Gilda no cuenta con reconocimiento oficial de la Iglesia católica. No obstante, sus seguidores le dirigen sus oraciones, pidiendo su intercesión ante Dios para lograr sanaciones y superar adversidades.

El lunes, decenas de devotos se congregaron para rendir homenaje junto al monumento que conserva los restos oxidados del autobús en el que viajaba Gilda, ubicado a la orilla del río Paranacito. El lugar está adornado con flores, peluches, velas y escritos con pedidos de ayuda. A su alrededor, una capilla está llena de vestidos de novia de mujeres que lograron casarse tras visitar el santuario, trofeos y camisetas de deportistas que alcanzaron sus metas gracias a la intervención de Gilda.

“Para mí, Gilda representa la fe y la entrega a Dios a través de su intercesión”, afirmó Julia Domínguez, de 63 años, quien atribuye a Gilda la curación de unos crecimientos en sus cuerdas vocales, lo que la llevó a convertirse en cantante. “Esa curación fue un milagro, y hoy canto gracias a ella”.

La devoción por los santos populares

El santuario, ubicado a unas dos horas en coche al norte de Buenos Aires, refleja una tradición arraigada en la cultura argentina, donde los santos populares continúan siendo venerados a pesar del declive de la influencia católica. Este fenómeno es un desafío para el papa León XIV, quien tiene programada una visita a Sudamérica en noviembre.

En su recorrido, el papa visitará Argentina, Uruguay y Perú, países donde la devoción hacia figuras como Gilda sigue en aumento. En Argentina, los santuarios dedicados a santos no oficiales, como Gauchito Gil y Difunta Correa, son cada vez más comunes, reflejando un deseo de conexión espiritual entre la población.

“La devoción popular no se comprende como un fenómeno extraordinario, sino como algo cotidiano que acompaña la vida de las personas”, explicó Cleopatra Barrios, investigadora de religiosidad popular en el Conicet. “La cercanía de estos santos con la gente es lo que les otorga su atractivo”.

La cercanía de Gilda con sus seguidores durante su vida, al cantar en cárceles y mantener correspondencia con ellos, ha contribuido a su estatus como figura de culto. “Siento que hay mucha magia en ella”, compartió Paola Martini, de 46 años, organizadora de viajes al santuario. “La siento cerca, como si me acompañara”.

La Iglesia y los santos populares

A pesar de que el clero católico no desincentiva directamente la devoción hacia los santos populares, busca redirigir la adoración hacia Dios. Recientemente, dos sacerdotes oficiaron una misa en el santuario de Gilda, sin mencionar su estatus de santa popular, instando a los fieles a mantener a Dios en el centro de su fe.

El papa León XIV, quien busca acercar la Iglesia a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, tiene previsto visitar una cárcel y un centro para personas con discapacidad durante su viaje a Sudamérica. Mientras tanto, los fieles continúan reconociendo a Gilda como una santa que responde a sus súplicas, a pesar de la falta de reconocimiento oficial.

“Estamos todos listos para recibir a León y no veo contradicción al invocar a Gilda en mi fe católica”, concluyó Domínguez. “Son los santos populares, que pueden no ser reconocidos por la Iglesia, pero son venerados por el pueblo”.