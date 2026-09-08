Mark Carney pide unidad nacional ante la guerra comercial con EE. UU.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicita unidad nacional tras la activación de aranceles de represalia contra EE. UU., tras el fracaso de negociaciones comerciales a finales de agosto.
FOTO: El primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar el conflicto comercial con Estados Unidos, luego de la implementación esta mañana de aranceles de represalia a las importaciones estadounidenses.
"Cada vez que optamos por comprar lo canadiense, viajar en Canadá, enviamos un mensaje de que nadie en este país está en las gradas. Cuarenta millones de nosotros estamos en la pista de hielo", afirmó Carney durante su discurso nacional "Forward Guidance" (orientación prospectiva), que fue transmitido por video.
Las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos colapsaron a finales de agosto, tras la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos canadienses, que representan un valor de 20.000 millones de dólares.
En respuesta a estas medidas, Ottawa comenzó a aplicar aranceles de represalia equivalentes sobre las importaciones estadounidenses, abarcando acero, productos lácteos, maquinaria agrícola, celulosa y artículos electrónicos.
"Siempre hay un costo en la acción. Pero no se acerca al costo de quedarse inmóvil", enfatizó Carney, reiterando su postura en medio del conflicto.
El primer ministro también indicó que la parte estadounidense había presentado exigencias irrazonables de último momento que comprometían la soberanía de Canadá y sus intereses industriales fundamentales. "Canadá eligió retirarse de un mal acuerdo e implementar contramedidas", añadió.
Lectura rápida
¿Qué pidió Mark Carney?
El primer ministro de Canadá solicitó unidad nacional para enfrentar el conflicto comercial con EE. UU.
¿Cuándo fracasaron las negociaciones?
Las negociaciones comerciales entre Canadá y EE. UU. fracasaron a finales de agosto.
¿Qué aranceles se impusieron?
EE. UU. impuso aranceles del 50% a productos canadienses por un valor de 20.000 millones de dólares.
¿Qué medidas tomó Canadá?
Canadá aplicó aranceles de represalia equivalentes a las importaciones estadounidenses.
¿Cuál fue la postura de Carney?
Carney afirmó que las exigencias de EE. UU. amenazaban la soberanía canadiense y sus intereses industriales.
[Fuente: Noticias Argentinas]