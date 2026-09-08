Trump conmemora a las víctimas del 11-S en Washington y reafirma su promesa de no olvidar

Casi 25 años después de una fecha que marcó la historia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump honró a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, afirmando que el país "no olvidará jamás" lo sucedido.

El evento tuvo lugar en el parque conocido como la Elipse, organizado por la Tunnel to Towers Foundation, y presentó una imponente viga de acero de 6,4 metros (21 pies) y aproximadamente 7.711 kilogramos (17.000 libras), recuperada de la Torre Sur del World Trade Center en Nueva York. Esta viga ha recorrido el país como parte de la gira Steel Across America.

La viga de acero será transportada de regreso a Nueva York en una procesión el viernes, siguiendo los pasos del bombero Stephen Siller, quien perdió la vida durante los ataques. La participación de Trump en la ceremonia, justo frente a la Casa Blanca, marca el inicio de una semana llena de eventos conmemorativos, que culminarán el viernes con una ceremonia en el Pentágono, donde también estará presente el mandatario.

"Este trozo de acero maltratado que está aquí hoy en la Elipse es un recordatorio de que Estados Unidos ha sido bendecido con una fortaleza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ningún terror puede destruir", destacó Trump durante su discurso.

El presidente subrayó que los ataques del 11 de septiembre son uno de esos raros momentos en la historia que separan lo que ocurrió antes y lo que sucedió después.

En un tono político, Trump advirtió sobre el riesgo de que algunas personas opten por una "vía comunista", al referirse a sus críticas hacia los demócratas en medio del creciente socialismo dentro del partido.

Trump rindió homenaje a dos héroes caídos en los ataques: Jeffrey Palazzo, un bombero de Nueva York, y Welles Crowther, conocido como el "hombre del pañuelo rojo" por sus actos heroicos durante el ataque. El presidente anunció que la Guardia Costera de Estados Unidos pondrá en servicio un nuevo patrullero de respuesta rápida en honor a Palazzo, quien era reservista de la Guardia Costera y trabajaba en el Escuadrón de Rescate 5 de Staten Island.

Asimismo, Crowther fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad, un galardón que fue aceptado por su madre, Alison, y su hermana, Paige. Este reconocimiento es considerado el mayor honor civil del país.

En su discurso, Trump también recordó haber estado presente cerca del lugar de los ataques y cómo el edificio conocido como el U.S. Steel Building "crujía". "Yo estaba construyendo un gran edificio en Nueva York y llevé a todo el equipo allí justo después de que esto ocurrió", relató. "Pensamos que se nos venía encima. Y dos bomberos me agarraron por debajo de los brazos y empezaron a correr conmigo", añadió, sin especificar cuándo ocurrió el episodio.

El evento contó con la presencia de altos funcionarios del gabinete y miembros del Congreso, como los representantes republicanos Mike Lawler y Dan Meuser, quienes están relacionados con los lugares de impacto de los vuelos el 11 de septiembre.

Trump elogió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien perdió a su hermano y a más de 650 empleados de su firma durante los ataques, destacando su labor en la reconstrucción de Cantor Fitzgerald.

Alrededor de 150 socorristas de Nueva York, junto a algunos de Washington y Pensilvania, asistieron a la ceremonia, según informó Trump. "Esta viga de acero representa lo mejor de nuestro país", concluyó Frank Siller, presidente de la fundación, resaltando el heroísmo demostrado aquel día.