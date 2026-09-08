Máxima expectativa: Ángel Di María convocó a una conferencia de prensa en Arroyo Seco

Rosario Central anunció que Ángel Di María brindará este miércoles 9 de septiembre una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco, en una convocatoria que despertó gran expectativa en el mundo canalla.

De acuerdo con el comunicado difundido por el club, antes de la conferencia habrá una práctica abierta para la prensa, prevista para las 10, con ingreso de los medios a las 9.50. Posteriormente, a las 12.10, está programada la conferencia de prensa de Di María.

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Por cuestiones de espacio, Rosario Central informó que los cupos serán limitados y que podrá ingresar una persona por medio. En el caso de los medios televisivos, se permitirá el ingreso de un periodista y un camarógrafo.

La institución también estableció que quienes deseen asistir deberán solicitar la acreditación mediante un correo electrónico a [email protected], indicando nombre y apellido, medio, DNI y patente del vehículo. El plazo para realizar el pedido vence este martes a las 18.

La convocatoria tiene lugar semanas después de la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores, tras la serie de octavos de final frente a Corinthians, entre otros resultados dispares. Luego de aquella derrota, Di María había realizado declaraciones en las que dejó abierta la posibilidad de analizar su futuro.

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En ese contexto, la conferencia de este miércoles genera especial atención entre los hinchas, que esperan conocer de boca del propio futbolista sus próximos pasos. Sin embargo, hasta el momento el club únicamente confirmó la realización de la conferencia y no informó cuál será el tema central de la exposición.

Di María atraviesa así una jornada que tendrá especial interés para el presente y el futuro de Rosario Central, mientras crece la expectativa por sus palabras en Arroyo Seco.