Encontraron sin vida a los cuatro ocupantes de una avioneta desaparecida en Bahamas

FOTO: Hallan muertos a los 4 que iban a bordo de una avioneta desaparecida en las Bahamas

Los cuatro integrantes de una familia que viajaban en una avioneta que se perdió de vista frente a las costas de las Bahamas fueron encontrados sin vida el martes, luego de que sus seres queridos iniciaran su propia búsqueda, según indicó una familiar.

Silvia Larrieu comentó que los cuerpos fueron recuperados por familiares que se encontraban en embarcaciones. Actualmente, la familia colabora con la Guardia Costera de Estados Unidos para llevarlos de regreso a casa.

"Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos apoyaron, buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones", manifestó la familia en un comunicado. "Pedimos respetuosamente privacidad mientras lloramos esta pérdida inimaginable".

Según reportes de la policía de Bahamas, la avioneta que transportaba al tío de Larrieu, su esposa y sus nietos, desapareció el lunes tras despegar por la mañana de Great Harbour Cay, una localidad en las islas Berry de las Bahamas, con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami en el condado Miami-Dade.

Larrieu informó que su tío, Mario Lamar, de 80 años, contaba con más de 40 años de experiencia como piloto y solía volar con frecuencia a las Bahamas, donde tenía una segunda residencia en Great Harbour Cay.

En la aeronave también se encontraban su esposa, Lili, de 79 años, y sus nietos, Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22, quienes regresaban a Miami después de un viaje durante el fin de semana largo.

Sofi Sosa envió un mensaje de texto a sus padres para avisar que ya se estaban y un plan de vuelo que su tío presentó mostraba la hora en que esperaban aterrizar, indicó Larrieu. La familia se comunicó con las autoridades tras notar que los mensajes no se estaban entregando.

"Esto es horrible", declaró Larrieu a The Associated Press en una breve entrevista telefónica.

La policía de Bahamas identificó el avión como un PA-34 Piper de cinco plazas, con número de cola N212ML. El control de tráfico aéreo perdió contacto con la aeronave cuando se encontraba a unos 20 km (13 millas) al oeste de la isla Andros, que está aproximadamente a 240 km (150 millas) al sureste de Miami.

Larrieu destacó que su tío mantenía la avioneta en condiciones impecables y era muy precavido.

La teniente Nicolina Converso, de la Guardia Costera de Estados Unidos, informó que un avión de la Guardia Costera estaba ayudando en la búsqueda el martes. Las autoridades en Bahamas solicitaron la ayuda de la agencia alrededor de las 2 p.m. del lunes tras recibir un reporte de una aeronave caída. Sin embargo, los esfuerzos de búsqueda se pospusieron debido a las malas condiciones climáticas, según indicó la Real Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en Facebook.

Recientemente, un accidente aéreo en North Andros, Bahamas, resultó en la muerte de diez personas.