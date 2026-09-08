La panelista Costa se encuentra internada por neumococo: avances en su salud

Buenos Aires, 8 de septiembre -- La panelista y cómica Costa fue internada debido a una infección en la sangre provocada por neumococo y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mostrando avances positivos tras este complicado episodio.

La propia humorista comunicó que pasó por terapia intensiva y ahora está en recuperación, durante una charla con el periodista Juan Pablo Godino. En esta conversación, aclaró que la bacteria se filtró en su torrente sanguíneo, provocando la infección.

En el mismo diálogo, Costa indicó que tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos, y luego su estado clínico fue monitoreado en una habitación común. Además, comentó que el diagnóstico llegó a incluir una encefalitis hepática.

Este tipo de infecciones pueden desencadenar un proceso inflamatorio generalizado conocido como sepsis, que afecta a varios órganos. La bacteria provoca inflamación en el encéfalo, y la carga metabólica junto con el fallo multiorgánico impactan negativamente en la función hepática.

La acumulación de toxinas en la sangre puede deteriorar considerablemente el estado neurológico del paciente. En la actualidad, Costa se encuentra estable y bajo un leve seguimiento de cuidados y tratamientos antibióticos indicados por los médicos.