Caso Loan: las dos declaraciones de Laudelina que complican al comisario Maciel

Laudelina Peña declaró este martes en el juicio por la desaparición de Loan y apuntó contra el accionar del entonces comisario Walter Maciel durante las primeras horas de la búsqueda del niño.

En su extensa exposición ante el tribunal, la tía de Loan recordó dos episodios que, según sostuvo, le resultaron extraños: un diálogo que Maciel mantuvo con su madre, Catalina Peña, mientras buscaban al niño, y una supuesta indicación del comisario de que debía pasar un día antes de poder formalizar la denuncia por la desaparición.

El extraño diálogo con Catalina Peña

Según relató Laudelina, cuando regresó a la casa de su madre después de comenzar la búsqueda, observó una camioneta policial, a María Victoria Caillava y al comisario Maciel conversando.

La tía de Loan contó que el comisario la esperó en una cortada, la saludó y le preguntó su nombre. Después ingresó a la propiedad y saludó a Catalina.

“Me pareció raro”, afirmó Laudelina ante los jueces.

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Según su versión, Maciel comenzó entonces a hablar con Catalina sobre fútbol. Le preguntó de qué equipo era y le dijo que él también era hincha de ese club. Además, le habló de su devoción por un santo.

Para Laudelina, ese intercambio no tenía relación con lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuando familiares, vecinos y policías buscaban al niño.

“Hay que esperar que pase un día”

El segundo episodio que recordó Laudelina estuvo relacionado con la denuncia por la desaparición.

De acuerdo con su declaración, Maciel le habría dicho que todavía no podían tomar la denuncia y que era necesario esperar un día. La afirmación fue realizada durante su relato sobre las primeras horas del operativo, cuando Loan ya era buscado en la zona.

Laudelina también contó que, después de hablar con Catalina, Maciel se sentó con su hermano José y le preguntó qué había ocurrido con Loan. Carlos Pérez también se encontraba en el lugar, aunque, según recordó, no participó de esa conversación.

Luego, siempre de acuerdo con su versión, el comisario tomó un cuaderno y dijo que saldría a buscar más personal para continuar con la búsqueda.

La madrugada y la falsa noticia sobre Loan

Laudelina también recordó la confusión que se produjo durante la madrugada mientras permanecía en la comisaría junto a Mónica Millapi.

Cerca de la 1.40, según declaró, escucharon por radio que habían encontrado a Loan con vida y que estaba asustado en una tapera.

La noticia generó una reacción inmediata entre los policías, que celebraron porque creían que finalmente habían encontrado al niño. Laudelina señaló que Maciel salió hacia el lugar.

Poco después, sin embargo, recibieron la indicación de trasladarse hasta la casa de la abuela de Loan porque supuestamente había una novedad. “Pero no fue así, no apareció Loan”, relató.

Según explicó, luego les dijeron que un dron había detectado calor en una zona. Laudelina sostuvo que pasaron toda la madrugada en la comisaría y que nunca le tomaron declaración.

El hallazgo del botín

Antes de las 7, Laudelina contó que regresaron al campo y encontraron una camioneta con un equipo que preparaba un dron para continuar con la búsqueda.

Junto a su sobrina Camila, siguió las huellas que había marcado el vecino Moreira. Según relató, Maciel les había indicado que no pisaran esas marcas porque debían ser examinadas por los peritos.

Por ese motivo, ingresaron por otro sector. Allí, siempre de acuerdo con su relato, Camila revisó el barro y encontró el botín de Loan. La joven lo retiró con un palo y lo dejó cerca del comisario.

El hallazgo del calzado se convirtió posteriormente en uno de los elementos centrales de la investigación. Laudelina, durante su declaración, también buscó despegarse de la hipótesis del accidente y afirmó que las versiones que había dado anteriormente fueron falsas.