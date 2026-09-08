Seis de cada 10 empresas no consiguen los perfiles laborales que necesitan
La falta de experiencia es uno de los principales obstáculos. También crece la demanda de capacidades como el pensamiento crítico, la adaptación y la resolución de problemas | Por Federico Albarenque.
08/09/2026 | 11:28Redacción Cadena 3
FOTO: Jóvenes en el trabajo. (Ilustrativa)
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Seis de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores con los perfiles que necesitan, según un relevamiento realizado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
La falta de experiencia laboral y de determinados conocimientos técnicos aparece entre los principales obstáculos que enfrentan las compañías al momento de cubrir sus vacantes.
El problema alcanza con mayor intensidad a sectores muy diferentes entre sí. El 78% de las empresas de informática manifestó dificultades para conseguir personal adecuado, mientras que la proporción llega al 70% en el área de la salud y al 65% en la construcción.
Aunque los conocimientos específicos continúan siendo importantes, el estudio también expone una creciente demanda de habilidades vinculadas con el desempeño cotidiano. Entre ellas aparecen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y la interpretación de información.
De hecho, para el 72% de las empresas relevadas resulta más difícil encontrar candidatos capaces de analizar situaciones, tomar decisiones y encontrar soluciones que personas con determinados conocimientos técnicos.
El dato muestra que la formación académica o la acreditación de un oficio ya no son suficientes por sí solas. Los empleadores también buscan trabajadores que puedan desenvolverse ante situaciones imprevistas, comprender consignas, asumir responsabilidades y resolver problemas dentro de sus ámbitos laborales.
El escenario plantea un desafío para el sistema educativo y la capacitación profesional: vincular los conocimientos básicos y técnicos con experiencias prácticas que preparen a los jóvenes para las exigencias concretas del mercado de trabajo.
Lectura rápida
¿Qué porcentaje de empresas tiene dificultades para encontrar trabajadores? Seis de cada diez empresas.
¿Qué entidad realizó el relevamiento? La Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuáles son los sectores más afectados? Informática, salud y construcción.
¿Qué habilidades son cada vez más demandadas? Pensamiento crítico, resolución de problemas, capacidad de adaptación, aprendizaje continuo, trabajo en equipo e interpretación de información.
¿Cuál es el desafío para el sistema educativo? Vincular conocimientos básicos y técnicos con experiencias prácticas para preparar a los jóvenes para el mercado de trabajo.