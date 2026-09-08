Parto de emergencia en una vivienda: policías reanimaron a una recién nacida

Una mujer dio a luz este martes por la madrugada en su vivienda de Campbell al 1600 bis, en Rosario, en un parto de emergencia que requirió la intervención del Comando Radioeléctrico y del SIES.

Los agentes llegaron al domicilio cerca de las 5.30, tras un llamado por una emergencia médica. Allí encontraron a la mujer en trabajo de parto y solicitaron una ambulancia mientras asistían la situación. El nacimiento se produjo con presentación podálica, es decir, con la bebé de nalgas.

Según el informe médico, la recién nacida pesó 3,400 kilos. Al momento del nacimiento no presentaba signos vitales, por lo que los policías realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta lograr estabilizar su respiración y continuar con la asistencia hasta la llegada del SIES.

La madre y la bebé fueron trasladadas a la Maternidad Martin. La niña quedó en observación preventiva en el área de Neonatología por un cuadro de hipotermia, pero evoluciona favorablemente y se encuentra en buen estado general. La madre también fue trasladada sin riesgo de vida.