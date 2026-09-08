Parto de emergencia en una vivienda: policías reanimaron a una recién nacida
La madre tenía programada una cesárea para la próxima semana y fue asistida por agentes del Comando Radioeléctrico en Campbell al 1600 bis. La niña pesó 3,4 kilos, quedó en Neonatología por hipotermia y evoluciona favorablemente.
08/09/2026 | 13:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La niña pesó 3,4 kilos, quedó en Neonatología por hipotermia.
Una mujer dio a luz este martes por la madrugada en su vivienda de Campbell al 1600 bis, en Rosario, en un parto de emergencia que requirió la intervención del Comando Radioeléctrico y del SIES.
Los agentes llegaron al domicilio cerca de las 5.30, tras un llamado por una emergencia médica. Allí encontraron a la mujer en trabajo de parto y solicitaron una ambulancia mientras asistían la situación. El nacimiento se produjo con presentación podálica, es decir, con la bebé de nalgas.
Según el informe médico, la recién nacida pesó 3,400 kilos. Al momento del nacimiento no presentaba signos vitales, por lo que los policías realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta lograr estabilizar su respiración y continuar con la asistencia hasta la llegada del SIES.
La madre y la bebé fueron trasladadas a la Maternidad Martin. La niña quedó en observación preventiva en el área de Neonatología por un cuadro de hipotermia, pero evoluciona favorablemente y se encuentra en buen estado general. La madre también fue trasladada sin riesgo de vida.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Rosario? Una mujer dio a luz en su vivienda en un parto de emergencia.
¿Quiénes intervinieron en el parto? El Comando Radioeléctrico y el SIES asistieron en la situación.
¿Cuándo ocurrió el parto? El parto tuvo lugar este martes por la madrugada.
¿Dónde se produjo el nacimiento? En la vivienda de Campbell al 1600 bis, en Rosario.
¿Cómo fue el estado de la recién nacida? Nació con un peso de 3,400 kilos y no presentaba signos vitales al nacer.
¿Por qué fue necesaria la intervención de los policías? Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta estabilizar a la bebé.