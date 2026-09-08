Cerca de 300 vuelos suspendidos en el Reino Unido por falla en el control aéreo

LONDRES — Casi 300 vuelos fueron cancelados el martes debido a un problema técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido, según lo reportado por el sitio web de monitoreo de vuelos Flightradar24.

El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo anunció que ingenieros estaban trabajando con urgencia para resolver el inconveniente, que afectaba principalmente a los vuelos de salida. En una actualización, el servicio indicó que "hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está comenzando a recuperarse", además de ofrecer disculpas por las interrupciones.

Flightradar24 comunicó a través de la red social X que el problema impactó a numerosos vuelos operados por diferentes aerolíneas, incluyendo a British Airways, EasyJet, KLM y Lufthansa.

Los aeropuertos de Heathrow, Stansted y City en Londres, así como los de Manchester, Birmingham y otros puntos en el Reino Unido, informaron que el problema técnico causaba interrupciones en sus operaciones. Se recomendó a los pasajeros que verificaran el estado de sus vuelos con las aerolíneas correspondientes.

La aerolínea de bajo costo EasyJet informó que algunos de sus vuelos "no pudieron operar" y que la falla del sistema generó "retrasos en vuelos en toda Europa".

El sitio web del Aeropuerto de Heathrow mostraba que muchos vuelos de corta distancia con destino a lugares europeos fueron cancelados o sufrieron retrasos el martes.

Los vuelos de llegada no parecían estar afectados por la falla técnica. Hasta el momento, no se ha aclarado la causa del problema.