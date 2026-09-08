"Había veneno en el aire": el alcalde de Nueva York reveló archivos inéditos sobre el 11-S

La ciudad de Nueva York publicó este martes más de 170.000 páginas de documentos sobre la calidad del aire después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según las autoridades, los archivos muestran que funcionarios municipales conocían los riesgos de la contaminación en la zona de Ground Zero mientras se sostenía públicamente que el aire era seguro.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de los documentos en una conferencia de prensa y adelantó que se trata apenas de la primera parte de un archivo mucho mayor que permitirá reconstruir qué sabía la ciudad sobre las condiciones ambientales, cuándo tuvo conocimiento de los riesgos y cómo actuó posteriormente.

Los documentos fueron encontrados en 68 cajas almacenadas en una oficina del gobierno municipal y serán incorporados progresivamente a un portal público de acceso gratuito.

/Inicio Código Embebido/

New York City Mayor Zohran Mamdani said he will attend Friday’s ceremony marking the 25th anniversary of the Sept. 11 attacks, despite criticism from former Mayor Rudy Giuliani, who said Mamdani’s presence at Ground Zero would offend him. Mamdani declined to respond further to… pic.twitter.com/epCbyY1Do7 — CBS News (@CBSNews) September 8, 2026

/Fin Código Embebido/

Registros sobre la contaminación

Entre los archivos difundidos aparecen datos de contaminación recopilados por agencias ambientales de la ciudad durante los días posteriores a los ataques, además de informes sobre la calidad del aire y comunicaciones internas entre funcionarios.

Según las autoridades, esos intercambios muestran preocupación por las sustancias tóxicas presentes en la zona y por las posibles consecuencias legales para la ciudad ante la exposición de trabajadores y ciudadanos.

Mamdani señaló que, casi 25 años después de los atentados, murieron más personas por enfermedades vinculadas al 11-S que durante el propio ataque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El temor a miles de reclamos

Uno de los documentos incluidos en esta primera publicación es una carta dirigida a Bob Harding, quien se desempeñaba como alcalde adjunto durante la gestión de Rudolph Giuliani. En ella se advertía sobre la posibilidad de que la ciudad enfrentara decenas de miles de reclamos legales relacionados con la exposición a las toxinas.

La publicación se produce a pocos días del 25° aniversario de los atentados, que dejaron cerca de 3.000 muertos el 11 de septiembre de 2001.

La ciudad prevé publicar durante el próximo año cientos de miles de documentos adicionales. Para concretar el proyecto, Mamdani había anunciado una inversión de 34 millones de dólares destinada a crear el portal público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las denuncias de los sobrevivientes

Durante años, sobrevivientes y socorristas que trabajaron en la zona reclamaron mayor transparencia y la apertura de los archivos. Muchos de ellos desarrollaron posteriormente enfermedades, incluidos distintos tipos de cáncer, vinculadas a la exposición a las sustancias presentes en Ground Zero.

El grupo 9/11 Health Watch había demandado a la ciudad para obtener la publicación de los registros.

En la presentación junto a Mamdani también estuvo Jon Stewart, quien durante años defendió los reclamos de los socorristas del 11-S. El conductor sostuvo que los nuevos documentos muestran que las autoridades conocían la peligrosidad del ambiente y cuestionó que se priorizara la reapertura de la zona.

“Había veneno en el aire, en el suelo, en los marcos de las ventanas, en los aires acondicionados”, afirmó Stewart, quien agregó que esas sustancias permanecieron durante meses.

Para el conductor, la documentación demuestra que las autoridades municipales también conocían la situación y que esa información no fue utilizada para reducir los daños sobre quienes estuvieron expuestos.