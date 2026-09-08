La Torre Eiffel reabre tras protesta por discriminación hacia trabajadoras

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) — La Torre Eiffel reabrió sus puertas este martes, tras una jornada de protestas por parte de sus empleados que denunciaron la exclusión de las mujeres trabajadoras durante la visita de un movimiento espiritual hindú, según informó un medio parisino consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El grupo religioso hindú ofreció posteriormente disculpas, de acuerdo con el informe del sitio RFI sobre este conflicto.

Según un comunicado del sindicato CGT, durante la visita, el pasado sábado, del movimiento Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), se impartieron instrucciones específicas al personal.

Como resultado, las empleadas fueron "apartadas, reemplazadas e invisibilizadas debido a su sexo".

"A algunas (mujeres) se les pidió que abandonaran sus puestos y se retiraran a unas salas apartadas. En algunos puestos, fueron sustituidas por hombres. Y a todas las empleadas se les ordenó que no pasaran ni atravesaran determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente", según el comunicado del personal.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) admitió que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las "interacciones con las mujeres" y reconoció que no debió haberse aceptado.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación sobre lo ocurrido.

La BAPS se disculpó por cualquier inconveniente causado, afirmando que no se había negado el acceso a la Torre Eiffel a nadie. "En ningún momento se ha denegado el acceso a la Torre Eiffel a nadie", escribió la BAPS de París en X el lunes por la noche.

Después de la huelga, este martes, poco antes de las 9H30, los visitantes comenzaron a pasar los controles de seguridad al pie de la torre.

En su sitio web, la Torre Eiffel informó que el emblemático monumento de la capital francesa permanecería "abierto hoy".

El domingo, miles de hindúes celebraron en Bussy-Saint-Georges, a 30 kilómetros al este de París, la consagración del primer gran templo construido en Francia por la organización BAPS.

Con sus cúpulas y agujas de piedra tallada, se presenta como "un emblema de la cultura india y del hinduismo".

En lo alto del edificio ondeaban las banderas del movimiento BAPS, fundado en 1907 y que cuenta con una red mundial de más de 1.300 "mandirs" (templos), algunos de los cuales fueron inaugurados por el primer ministro indio, Narendra Modi.

Parte de la diáspora india considera que la inauguración del nuevo templo en Francia es una nueva ofensiva del "supremacismo hindú," con "una visión del mundo conservadora y nacionalista".