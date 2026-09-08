Tensión en Oriente Medio: ataques hutíes en Arabia Saudí y muertes en Gaza

Una serie de ataques perpetrados por los hutíes en Arabia Saudí han causado incendios en instalaciones petroleras y han dejado decenas de heridos, intensificando la tensión en un conflicto que involucra a un aliado de Estados Unidos y a un grupo respaldado por Irán.

El gobierno británico ha decidido prohibir el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, a lo que Israel ha respondido anunciando el cierre del consulado británico en Jerusalén.

A continuación, se presentan las últimas novedades desde Oriente Medio.

Ataques hutíes en Arabia Saudí dejan 73 heridos

Los ataques hutíes en Arabia Saudí han provocado incendios en varias instalaciones petroleras y de servicios públicos, resultando en al menos 73 heridos, según informaron las autoridades. Los incidentes, que ocurrieron el martes por la mañana, marcan una escalada significativa en el conflicto entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes apoyadas por Riad.

Este aumento de hostilidades se produce tras semanas de intensos enfrentamientos que han llevado al colapso de una tregua de cuatro años en la guerra civil de Yemen. La situación genera preocupación por la estabilidad de una región que ha estado marcada por conflictos durante casi tres años, lo que podría impactar negativamente en la economía global y en el transporte marítimo en el estrecho de Bab al-Mandeb, vital para el comercio de petróleo.

Los ataques alcanzaron "instalaciones civiles y económicas" en las ciudades saudíes de Abha, Jazan, Najran y Khamis Mushait, según el mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen. Entre los heridos, se reportaron mujeres y niños.

Reino Unido impone sanciones a asentamientos israelíes

El gobierno del Reino Unido ha anunciado que prohibirá el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, argumentando que la expansión de estos asentamientos pone en riesgo la creación de un Estado palestino. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, afirmó que "terroristas colonos" están llevando a cabo una "limpieza étnica" de los palestinos.

En respuesta, Israel ha decidido cerrar su consulado británico en Jerusalén y expulsar a representantes británicos de un centro militar conjunto que supervisa el alto el fuego en Gaza. Además, se suspenderá el entrenamiento británico de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

La comunidad internacional considera los asentamientos como ilegales o ilegítimos, y los palestinos afirman que son el principal obstáculo para alcanzar una paz duradera. Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu se opone a la creación de un Estado palestino, considerando Cisjordania como la patria histórica del pueblo judío.

Muertes en Gaza por disparos de tropas israelíes

Un niño de 10 años es una de las al menos dos víctimas fatales que murieron el martes debido a disparos de las tropas israelíes en Gaza. El menor falleció cuando las fuerzas abrieron fuego cerca de tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en la zona este de Jan Yunis, según reportaron funcionarios del Hospital Nasser. También murió un hombre de 69 años en la misma área.

Los funcionarios del hospital informaron que ambas víctimas fueron alcanzadas en el lado palestino de la "línea amarilla", que separa las zonas de Gaza ocupadas por el ejército israelí. Esta zona ha sido particularmente peligrosa para los palestinos, quienes han enfrentado un mayor riesgo de fuego israelí.

Adicionalmente, un ataque israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat dejó al menos 10 heridos, según informó el Hospital Al-Awda.

Residentes de varias áreas han recibido advertencias de evacuación, seguidas de ataques en Jan Yunis, el campamento de refugiados de Bureij y la Ciudad de Gaza. El ejército israelí no ha emitido comentarios sobre estos incidentes.

EEUU sanciona la aviación de Irán

El gobierno de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones a la industria de la aviación de Irán, afectando a una treintena de aerolíneas comerciales y privadas, así como a proveedores extranjeros de servicios de carga. Estas sanciones forman parte de una campaña más amplia destinada a aislar a Teherán de sus socios comerciales.

Estados Unidos ha acusado a 36 entidades de apoyar los esfuerzos de Irán para utilizar su sector de aviación para trasladar armas y otros materiales ilícitos.