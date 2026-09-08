Los Juegos Suramericanos llegan al Coloso y al Estadio Cubierto de Newell's

El Club Atlético Newell’s Old Boys será una de las sedes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Entre el 15 y el 25 de septiembre, el predio rojinegro recibirá competencias internacionales de Fútbol Masculino y Voleibol Indoor, además de una jornada de entrenamiento de Natación Artística.

Durante esos diez días se disputarán en las instalaciones del club las fases de grupos, semifinales y finales de ambas disciplinas. Las definiciones están previstas para el jueves 25 de septiembre: la final de Fútbol Masculino será a las 15 y la de Voleibol Indoor a las 19.

Además, el miércoles 16 de septiembre el Complejo Acuático será utilizado para una jornada de entrenamiento de Natación Artística, en dos turnos: de 9 a 12 y de 15 a 18. El resto de las instalaciones destinadas a los socios y socias mantendrán su funcionamiento habitual durante los Juegos.

La Tienda Oficial, la Oficina de Atención al Socio, los parrilleros, el gimnasio, la Casa del Hincha y el Complejo Acuático estarán disponibles con normalidad, salvo durante la actividad de Natación Artística. En cambio, el Estadio Cubierto, el Microestadio y el Playón Deportivo quedarán reservados exclusivamente para las delegaciones participantes.

Para ingresar habitualmente al predio, los socios y socias deberán hacerlo por Puerta 6 y presentar su carnet. Quienes quieran asistir a los partidos de los Juegos deberán adquirir previamente su entrada a través del sitio oficial de ticketing de Santa Fe 2026, con un valor de $10.000. Además, Newell’s recordó que no se permitirá el ingreso con indumentaria, colores o identificaciones de otros clubes, salvo en el caso de deportistas que participen de una competencia oficial.