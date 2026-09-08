La Joaqui y Tiago PZK: el origen del vínculo que generó la controversia con Luck Ra

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Luego del escándalo que protagonizaron La Joaqui y Luck Ra, se conocieron detalles sobre el momento en que surgió el acercamiento entre la cantante y Tiago PZK, lo cual generó la molestia del cuartetero.

Hace poco más de un mes, La Joaqui sorprendió al anunciar su separación de Luck Ra a través de sus redes sociales. En su mensaje, destacó los momentos positivos de su relación, describiendo a su ex como "el gran amor de su vida".

Sin embargo, la relación entre ellos se tensó cuando Luck Ra acusó a La Joaqui de estar con "un gran ex amigo suyo", lo que llevó a la artista a emitir un comunicado en respuesta a la acusación.

Durante el programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK, que se conocían desde la adolescencia, se intensificó en un momento crítico para la cantante. "Ellos son amigos desde los 14 años de Tiago y 19 de ella", afirmó Latorre.

La conductora informó que Tiago estuvo al lado de La Joaqui durante un episodio de salud relacionado con el estrés tras su separación. "Hace dos semanas, ella fue internada y nadie se enteró. Está lidiando con un problema de anorexia nerviosa, ha perdido 10 kg y no la está pasando bien. Tiago la visitó en el hospital", detalló.

Yanina continuó explicando que, tras su internación, ambos se fueron a un rancho en Cañuelas con el grupo de amigos de La Joaqui, lo que generó especulaciones sobre su relación. "Se viralizó la situación y luego les tomaron una foto. Hasta ahora han tenido dos citas", añadió.

De acuerdo con el relato de Latorre, cuando ambos comenzaron a notar que había algo más que amistad, decidieron comunicarlo a Luck Ra para que se enterara directamente de la situación. "Ellos confirmaron que estaban empezando a ver algo, aunque aclararon que no había nada serio. Lo primero que hicieron fue llamar a Luck Ra para contarle que estaban saliendo", concluyó.