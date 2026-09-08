La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.
El sorteo número 41351 de La Previa se realizó el martes 8 de septiembre a las 10:15, destacando el número 8402 en la primera posición, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Niño)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41351 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8402, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8402
2° 2395
3° 4495
4° 6114
5° 5921
6° 8992
7° 3009
8° 5910
9° 1827
10° 5781
11° 2995
12° 5969
13° 5713
14° 5247
15° 6693
16° 6254
17° 9732
18° 9217
19° 7772
20° 8913
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41351 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 8402, correspondiente a "A primera (Niño)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de juegos de azar.