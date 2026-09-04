Milei, Malvinas y el desafío de construir una Argentina más fuerte

FOTO: La causa Malvinas, otra vez en agenda por la cadena nacional de Milei.

Por Sergio Suppo

Hay que dividir en, por lo menos, tres partes lo que vivimos ayer con el discurso de Javier Milei sobre Malvinas.

La primera tiene que ver con la oportunidad. El Presidente decidió hablar sobre Malvinas y convocó una cadena nacional dos días antes. Se lo cuestionó por eso. A mí me parece un asunto secundario. Es cierto que Malvinas genera mucho interés y que, por las primeras reacciones, puede haberle permitido a Milei recuperar algún nivel de conexión con una parte del electorado que había perdido.

Si ese era el objetivo, probablemente lo haya conseguido. Pero es una cuestión secundaria y, sobre todo, transitoria.

Hay otra cuestión mucho más importante: el cambio en la importancia geopolítica del Atlántico Sur.

El Atlántico Sur recuperó un valor estratégico que no puede ser ignorado. Estados Unidos tiene allí un interés especial por la importancia que volvió a adquirir la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y por el valor que tiene la Antártida, un continente que eventualmente podría ser objeto de explotación de determinados recursos.

Hay, entonces, una disputa geopolítica en la que Estados Unidos compite principalmente con China y, eventualmente, con otras potencias como Rusia.

En ese escenario, la relación entre Estados Unidos y Argentina, y particularmente entre Milei y Donald Trump, contribuye a afianzar ese interés geopolítico.

Por eso también aparece la cuestión de la base integrada de la Armada. Hay que recordar algo importante: no es un proyecto creado por Milei. Ya estaba presupuestado desde la época del kirchnerismo. El Presidente lo reflotó.

Ahora habrá que ver qué utilización se le da y qué participación tienen terceros países en esa infraestructura, especialmente para el abastecimiento logístico de la Antártida, que es una tarea costosa y compleja.

La tercera cuestión es Malvinas propiamente dicha.

Milei reafirmó el criterio histórico de Argentina respecto del reclamo de soberanía. La posición argentina sostiene que los isleños no tienen derecho a la autodeterminación porque son una población implantada. También sostiene que Argentina heredó esos territorios del Virreinato del Río de la Plata, que las islas forman parte de su plataforma continental y que, en 1833, había un gobierno argentino instalado allí que fue desalojado por la fuerza por un buque militar británico.

Es decir, la Argentina sostiene que las islas fueron usurpadas por los británicos y que esa situación se mantiene desde entonces.

En este punto aparece uno de los anuncios más importantes del Presidente: el refuerzo de la legislación para sancionar a las empresas que participan de la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas.

Pero hay que entender cómo funciona un proyecto petrolero. La extracción es el final de un proceso muy largo. Antes hay años de exploración, estudios y enormes inversiones.

Lo que está a punto de ocurrir, con la instalación de una plataforma submarina para extraer petróleo, es precisamente el final de ese proceso.

Las empresas Navitas, de origen israelí, y Rockhopper, de origen isleño británico, invirtieron previamente, según las estimaciones mencionadas, unos 4.000 millones de dólares. Lo hicieron sabiendo que la Argentina se oponía a la exploración y explotación de petróleo y gas en la zona de las islas.

Asumieron, por lo tanto, el riesgo de las penalizaciones que Argentina pudiera intentar aplicarles.

Y no se detuvieron.

Esto muestra algo que no deberíamos perder de vista: la escasa capacidad que tiene la Argentina para frenar, bloquear o impedir este tipo de acciones.

Hay otros proyectos de exploración alrededor de las Malvinas, en una cuenca que puede ser muy valiosa. ¿Van a detenerse esos proyectos por el endurecimiento de la posición argentina y por las nuevas sanciones? Está por verse.

Yo soy, en este punto, más pesimista que optimista.

Creo que la mayoría de esas empresas va a seguir adelante, más allá del refuerzo del reclamo argentino y de la legislación destinada a penalizar a quienes exploren y posteriormente exploten petróleo y gas en la cuenca de las Malvinas.

Argentina nunca dejó de reclamar las islas, especialmente durante el siglo XX. Pero la guerra de 1982 produjo un enorme retroceso en ese reclamo.

La derrota militar arruinó una tarea diplomática de largo aliento que buscaba acercarse a la población de las islas y generar, eventualmente, las condiciones para que el Reino Unido aceptara negociar.

Eso es lo que Argentina necesita: que Londres alguna vez se siente a discutir la soberanía de las islas, en los términos que sean posibles.

La guerra alejó considerablemente esa posibilidad.

Y lo lamento, pero hay que decirlo: esto está más allá de quién sea hoy el Presidente de la Argentina.

La posibilidad de discutir realmente la soberanía de las Islas Malvinas sigue siendo un destino, un horizonte muy lejano. No parece fácil que en los próximos años, quizás tampoco en las próximas décadas, pueda producirse una negociación consistente sobre este punto.

Todas las oportunidades que tenga Argentina debe aprovecharlas.

Si Donald Trump quiere ayudarnos, fantástico. Es una oportunidad.

Pero soy muy precavido respecto de que esa eventual ayuda pueda conseguir que los británicos aflojen la posición de fuerza que todavía mantienen.

Hay dos cosas del discurso de Milei que me parecen particularmente acertadas.

La primera es el llamado a no discutir públicamente este tema entre las fuerzas políticas y a unirse detrás de un mismo discurso.

Malvinas necesita una política de Estado. Que Milei se incorpore a ese criterio histórico como Presidente y que las distintas fuerzas políticas puedan sostener una posición común para estas cuestiones es algo muy valioso.

La segunda cuestión es la afirmación de que, para que Argentina pueda estar realmente en condiciones de reclamar la soberanía de las islas, primero tiene que ser un gran país.

Y ser un gran país no significa solamente tener una fuerza militar importante, aunque también es necesario que Argentina recupere una capacidad de defensa significativa.

No estoy hablando de volver a una guerra. No estoy pensando en otra guerra.

Estoy hablando de recuperar capacidades que Argentina descuidó durante mucho tiempo y que tienen que ver con su propia seguridad. La preservación de la riqueza pesquera, por ejemplo, es una de ellas.

Pero hay algo más importante todavía.

Argentina necesita ser un gran país en todos los sentidos para aspirar algún día a recuperar las Islas Malvinas. Necesita tener la fortaleza suficiente para sentarse frente a la potencia que ocupa las islas desde 1833 en un plano de mayor igualdad.

Ese es, probablemente, el desafío más importante.

Malvinas no se recuperará solamente con discursos ni con leyes. Tampoco mediante una nueva guerra.

Se necesita una Argentina fuerte, capaz de sostener durante mucho tiempo una política de Estado y de aprovechar cada oportunidad diplomática que aparezca.

Ese camino es largo. Y el horizonte, por ahora, sigue estando muy lejos.