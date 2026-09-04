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Causa Hotesur: el juicio a Cristina Kirchner será presencial y deberá asistir a Comodoro Py

La investigación procura determinar si existieron maniobras de lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias. También está acusado Máximo Kirchner.

04/09/2026 | 11:58Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El juicio a Cristina y Máximo Kirchner será presencial y tendrá tres audiencias.

FOTO: El juicio a Cristina y Máximo Kirchner será presencial y tendrá tres audiencias.

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El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se realizará de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py y tendrá audiencias tres veces por semana.

La decisión fue comunicada este viernes por el Tribunal Oral Federal N° 5 durante una audiencia en la que participaron las partes involucradas. Entre los principales acusados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

La investigación procura determinar si existieron maniobras de lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias vinculadas a la familia Kirchner.

La fecha de inicio del debate aún no fue definida. El fiscal Diego Velasco pidió al tribunal que estableciera un cronograma, pero los jueces explicaron que todavía deben concluir algunos trabajos periciales.

"Estamos en la misma sintonía, doctor. Todos queremos que esto inicie", respondió el presidente del tribunal, José Michilini, quien buscó agilizar la audiencia.

Del encuentro participaron los abogados de las distintas partes y también estuvo presente el empresario Cristóbal López, otro de los acusados en el expediente.

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Lectura rápida

¿Qué juicio se realizará? Se llevará a cabo el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces.

¿Quiénes son los principales acusados? Los principales acusados son la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

¿Cuándo se comunicó la decisión? La decisión fue comunicada este viernes por el Tribunal Oral Federal N° 5.

¿Dónde se llevará a cabo el juicio? Se realizará en los tribunales federales de Comodoro Py.

¿Por qué se investiga a la familia Kirchner? Se investiga por posibles maniobras de lavado de dinero a través de contratos con el Estado.

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