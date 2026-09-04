Día del Inmigrante: la historia de millones que llegaron a la Argentina para empezar de nuevo

FOTO: El 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante.

Cada 4 de septiembre, la Argentina celebra el Día del Inmigrante. Y aunque hoy la fecha forma parte del calendario, detrás hay una historia mucho más larga, que empieza incluso antes de que el país se llamara oficialmente República Argentina y que terminó transformando para siempre su población, sus costumbres y su identidad.

Para encontrar el origen hay que viajar hasta 1812. El 4 de septiembre de aquel año, el Primer Triunvirato dictó una disposición que ofrecía protección a personas de cualquier nación que quisieran establecerse en estas tierras. Más de un siglo después, en 1949, esa fecha fue elegida oficialmente para conmemorar el Día del Inmigrante.

Pero la historia que seguramente aparece en la memoria de muchas familias argentinas llegó bastante después.

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, la Argentina se convirtió en uno de los grandes destinos migratorios del mundo. Millones de personas cruzaron el océano buscando trabajo, mejores condiciones de vida o, simplemente, una oportunidad para empezar de nuevo.

Cuando millones eligieron la Argentina

Entre 1857 y 1914 llegaron al país alrededor de 4,6 millones de inmigrantes de ultramar. Italianos y españoles fueron mayoría, pero también arribaron franceses, alemanes, rusos, integrantes de comunidades judías de distintos puntos de Europa, sirio-libaneses y personas de muchas otras nacionalidades.

La dimensión de aquel movimiento migratorio puede entenderse con un dato contundente: en 1914, casi uno de cada tres habitantes de la Argentina había nacido en otro país.

Eso significa que, en muchas ciudades y pueblos, escuchar distintos idiomas, encontrarse con costumbres nuevas o convivir con personas recién llegadas de Europa o Medio Oriente era parte de la vida cotidiana.

Y no todos llegaban con un plan demasiado claro.

Después de varias semanas de viaje en barco, miles desembarcaban en el puerto de Buenos Aires sin conocer demasiado sobre el país en el que acababan de poner un pie. Algunos tenían familiares o conocidos que los esperaban. Otros llegaban prácticamente solos y con pocas pertenencias.

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El Hotel de Inmigrantes y los primeros días en el país

Para muchos, una de las primeras paradas era el Hotel de Inmigrantes, ubicado junto al puerto de Buenos Aires.

El lugar estaba pensado para asistir a quienes acababan de llegar. Allí podían alojarse gratuitamente durante algunos días, recibían comida y atención médica y contaban con ayuda para buscar trabajo. El edificio definitivo tenía capacidad para albergar a más de 3.000 personas al mismo tiempo.

Pero quedarse en Buenos Aires no era el único camino.

Muchos inmigrantes continuaban viaje hacia Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y otras provincias donde existían posibilidades de trabajo. Algunos se instalaron en las ciudades; otros se sumaron a colonias agrícolas, trabajaron en el campo, abrieron comercios o aprendieron distintos oficios.

Así, la inmigración dejó de ser solamente un fenómeno porteño y pasó a formar parte de la historia de buena parte del territorio argentino.

Apellidos, idiomas y costumbres que se volvieron argentinas

Quienes llegaron trajeron consigo sus idiomas, sus comidas, sus oficios, sus tradiciones y sus formas de entender el mundo. Con el tiempo, todo eso empezó a mezclarse con lo que ya existía en el país.

Los hijos de aquellos inmigrantes crecieron hablando castellano, muchas veces con una tonada distinta a la de sus padres, mientras incorporaban costumbres familiares que terminarían transmitiendo a las siguientes generaciones.

Buena parte de aquello que hoy reconocemos como cotidiano en la Argentina tiene alguna relación con esas corrientes migratorias. Apellidos, recetas, palabras y celebraciones que alguna vez llegaron desde lejos terminaron convirtiéndose en parte de una identidad compartida.

Por eso, el Día del Inmigrante no recuerda solamente a quienes bajaron de aquellos barcos hace más de cien años. También invita a mirar una parte fundamental de la historia argentina: la de millones de personas que dejaron atrás su país, su casa y muchas veces a parte de su familia para intentar construir una vida nueva.