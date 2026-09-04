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Alejandro Stoessel, padre de Tini, fue operado de urgencia por una arteria obstruida

Alejandro Stoessel fue sometido a una cirugía por una arteria tapada y se le colocó un stent. El empresario atraviesa un complicado momento de salud y familiar.

04/09/2026 | 07:10Redacción Cadena 3

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Tini junto a su papá, Alejandro Stoessel.

FOTO: Tini junto a su papá, Alejandro Stoessel.

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Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- En medio de la controversia que envuelve a la familia Stoessel, Alejandro Stoessel tuvo que ser operado de urgencia debido a una arteria obstruida. La intervención quirúrgica se realizó este jueves en el Sanatorio de la Trinidad, ubicado en San Isidro, donde se le colocó un stent para mejorar su condición.

La información fue confirmada por el panelista de LAM, Pepe Ochoa, durante la transmisión del programa de este jueves por la noche, según lo que pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas. Ochoa también señaló que el empresario enfrenta un momento difícil debido a las versiones que circulan en los medios.

Días atrás, se había reportado que Alejandro ingresó a la guardia el 18 de agosto, tras experimentar un fuerte dolor en el pecho al regresar de un viaje a la costa argentina. Como resultado de su estado, el equipo médico decidió su internación para evitar complicaciones mayores.

Recientemente, se supo que su evolución no fue la esperada, lo que llevó a la decisión de realizar una cirugía. "En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor. Toda esta situación lo tiene muy mal", comentó el panelista.

El abogado de Alejandro, Agustín Rodríguez, también se pronunció sobre el estado del empresario, afirmando que "no está bien de salud, ni anímicamente". Rodríguez expresó su deseo de que la auditoría en curso finalice pronto por el bienestar de la familia.

La situación de Alejandro se da en un contexto familiar complicado, ya que se ha informado que la relación entre Tini Stoessel y sus padres se encuentra en crisis. Se menciona que Tini habría bloqueado a sus padres tras la exigencia de su padre de un 50% de sus ingresos, argumentando que él es el creador de la marca Tini.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Alejandro Stoessel?
Alejandro Stoessel fue operado de urgencia por una arteria obstruida y se le colocó un stent.

¿Dónde se realizó la cirugía?
La intervención quirúrgica se llevó a cabo en el Sanatorio de la Trinidad en San Isidro.

¿Cuándo ingresó a la guardia?
Ingresó a la guardia el 18 de agosto tras sentir un fuerte dolor en el pecho.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro?
No está bien de salud ni anímicamente, según su abogado.

¿Qué conflicto familiar se menciona?
Tini Stoessel habría bloqueado a sus padres debido a un desacuerdo sobre sus ingresos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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