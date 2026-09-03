Cantante peruano imita a Cerati y su voz es un calco: “Gustavo era único e imposible de igualar”

FOTO: Fernando Sosa rinde homenaje a Gustavo Cerati a 12 años de su fallecimiento

El 4 de septiembre de 2014 se conmemoran 12 años del fallecimiento de Gustavo Cerati, un ícono del rock argentino.

Cerati, nacido el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, fue el líder de Soda Stereo, una de las bandas más influyentes de América Latina.

El accidente cerebrovascular que sufrió el 15 de mayo de 2010 en Caracas, Venezuela, lo mantuvo en coma durante cuatro años. Cerati falleció a los 55 años por un paro respiratorio.

Fernando Sosa, un joven de 27 años de Perú, rinde tributo a Cerati a través de su música. “Soy de Lima y aquí somos muy amantes de la música argentina”, expresó Sosa a Cadena 3.

“Conecté mucho con una canción de Soda Stereo que se llama 'Lo que sangra', que me ayudó en un momento complicado de mi vida”, confesó.

Sosa no tuvo la oportunidad de ver a Cerati en vivo, pero recordó: “Cuando vino a Lima con 'Me verás volver', yo era muy niño”.

Su pasión por la música de Cerati lo llevó a participar en un concurso de imitación en televisión, donde se vistió como el artista.

“Argentina ha sido un lugar mágico”, dijo Sosa sobre su experiencia en Buenos Aires, donde se presentó en el Teatro Broadway. “Mi meta es volver”, añadió.

Además, busca dar a conocer a las nuevas generaciones “lo maravilloso que era Soda Stereo y Gustavo Cerati”.

A pesar de su admiración, Sosa aclaró que no intenta reemplazar a Cerati: “Nunca he tenido contacto con los miembros de Soda Stereo y no es mi intención. Este tributo es un agradecimiento por todo lo que ha hecho en mi vida”.

Fernando Sosa se siente honrado de que jóvenes le digan que gracias a él han descubierto o vuelto a escuchar la música de Cerati. “Es bonito que me digan eso”, concluyó.

En este homenaje, Sosa eligió la canción “Cosas imposibles” para despedirse, reafirmando el legado perdurable de Gustavo Cerati en la música.

Entrevista de "Turno Noche".