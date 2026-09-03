Nick Kyrgios acepta suspensión de un mes por dar positivo en un control antidopaje

FOTO: Nick Kyrgios acepta una suspensión de un mes tras dar positivo por cocaína

LONDRES — El tenista australiano Nick Kyrgios ha aceptado una suspensión de un mes, impuesta por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, después de dar positivo por cocaína en un torneo celebrado en junio en España, según anunció la organización el jueves.

El deportista de 31 años había estado suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto, lo cual se hizo público poco más de dos semanas después de la prueba positiva.

La Agencia indicó en su comunicado que Kyrgios informó a los investigadores que consumió cocaína de manera social durante una salida nocturna antes de su partido en Mallorca. Tras consultar con un experto de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), aceptó que el consumo ocurrió fuera de competición.

La sanción estándar de la AMA es de tres meses, pero puede reducirse a uno si se completa un programa de tratamiento. La Agencia de Integridad comunicó que la suspensión de Kyrgios finalizará el jueves, siempre que cumpla con dicho programa.

Además, el tenista australiano perderá el dinero de premios y los puntos de ranking obtenidos en el evento de Mallorca, donde fue eliminado en su único partido por su compatriota Adam Walton.

Kyrgios, quien fue finalista en Wimbledon en 2022, ha tenido un año complicado, disputando apenas cuatro partidos de individuales de la ATP y ocupando actualmente el puesto 918 en el ranking mundial.