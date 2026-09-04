Rescatan a un trabajador con vida tras ser atrapado en un túnel por riada en Nepal

FOTO: Rescatan con vida a un trabajador atrapado en un túnel tras riada en Nepal, dice funcionario

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un trabajador fue rescatado con vida por los equipos de rescate en Nepal, según informó el portavoz del ejército nepalés, el general de brigada Raja Ram Basnet, el pasado viernes.

El rescate tuvo lugar en el túnel Trishul 3A, donde el trabajador fue encontrado cubierto de lodo y fue cargado por un rescatista para su evacuación. Un equipo médico se encontraba evaluando su estado en el lugar de los hechos, indicó Basnet.

Este rescate se produjo nueve días después de una riada devastadora que tuvo lugar el 26 de agosto, aparentemente provocada por el colapso de un glaciar, la cual arrasó pueblos y valles en la región.

Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la situación: al menos 1.259 personas han perdido la vida y más de 5.000 continúan desaparecidas, según reportes de la agencia de gestión de desastres del país. Por su parte, China reportó que, hasta el miércoles pasado, 21 personas habían fallecido y 541 estaban desaparecidas en la zona tibetana de la frontera.

Las autoridades locales han indicado que alrededor de 900 trabajadores de 12 proyectos hidroeléctricos en Nepal no han podido ser localizados, y se estima que aproximadamente 500 de ellos podrían estar atrapados en diversos túneles.