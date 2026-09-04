Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

El área cordillerana dese verá afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. Además, se anticipan vientos del sector sur en las provincias dedurante el sábado 5, con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de pocas nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 40%, la visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el oeste. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán significativas, con ráfagas que podrían ser intensas en la cordillera. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será óptima.

Pronóstico extendido

Los próximos días entraerán cambios en las condiciones climáticas. El sábado 5, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 14°, con lluvias ligeras. El domingo 6, las temperaturas oscilarán entre 1° y 9°, también con lluvias. Para el lunes 7, se espera un cielo despejado, con mínimas de 5° y máximas de 15°. El martes 8, las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas de 9° y máximas de 21°. Finalmente, el miércoles 9, se prevén mínimas de 13° y máximas de 22°, con cielo parcialmente nublado.