En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Mendoza presentará temperaturas entre 9° y 17°. Se prevén vientos fuertes en la cordillera, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

04/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

El área cordillerana de Mendoza se verá afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. Además, se anticipan vientos del sector sur en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja durante el sábado 5, con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de pocas nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 40%, la visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el oeste. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán significativas, con ráfagas que podrían ser intensas en la cordillera. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será óptima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. El sábado 5, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 14°, con lluvias ligeras. El domingo 6, las temperaturas oscilarán entre 1° y 9°, también con lluvias. Para el lunes 7, se espera un cielo despejado, con mínimas de 5° y máximas de 15°. El martes 8, las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas de 9° y máximas de 21°. Finalmente, el miércoles 9, se prevén mínimas de 13° y máximas de 22°, con cielo parcialmente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf