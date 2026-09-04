Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 57%, lo que proporciona un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el suroeste.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles confortables, lo que contribuirá a un día agradable sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con un clima mayormente despejado. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 17°. El domingo 6, se prevé una mínima de 3° y una máxima de 13°. Para el lunes 7, las temperaturas oscilarán entre 1° y 15°. Finalmente, el martes 8, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 20°.