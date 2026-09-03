Familiares de pescadores ecuatorianos exigen respuestas tras interceptación de buques por EE.UU.

QUITO — El jueves, un grupo de familiares de pescadores ecuatorianos llevó a cabo una protesta frente a la Capitanía del Puerto en Manta, reclamando información sobre el paradero de 39 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas en altamar por fuerzas estadounidenses, bajo la acusación de tener vínculos con el narcotráfico.

Durante la manifestación, decenas de personas cerraron temporalmente la vía cercana mientras agentes policiales intentaban contener la situación. Los manifestantes eran familiares de 17 pescadores del barco pesquero "Conquista 2", que fue interceptado y hundido el día anterior, y de 22 pescadores del "OM2", que enfrentó un procedimiento similar el jueves.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó a través de la red social X que su Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio interceptó y hundió una embarcación, cuyo nombre no fue especificado, argumentando que estaba involucrada en "operaciones ilícitas de tráfico de drogas" en aguas internacionales. Este mismo procedimiento se aplicó al primer barco pesquero.

Ambos buques, según el Comando Sur, estaban apoyando a la banda criminal "Los Choneros", una de las organizaciones más grandes y violentas de Ecuador, que el año pasado fue designada como organización terrorista extranjera.

En respuesta a una consulta de la agencia de noticias, la oficina de prensa del Comando Sur aseguró que "todos los tripulantes fueron evacuados del buque y serán trasladados de forma segura a las autoridades ecuatorianas".

Por su parte, el gobierno de Ecuador no ha emitido comentarios ni ha proporcionado información sobre la ubicación de los pescadores hasta el momento.

Los familiares, así como abogados defensores y activistas por los derechos humanos, han negado las acusaciones de actividades ilegales por parte de los pescadores. Rosalba Castro, una de las manifestantes, expresó: "No hay respuesta de nada, no sabemos dónde están". Ella indicó que su hijastro, cuñado y dos trabajadores estaban a bordo del "Conquista 2", el cual zarpó ocho días antes desde el puerto de Manta, a 197 kilómetros (122 millas) al suroeste de Quito.

Castro destacó que el barco tiene autorización para zarpar desde hace ocho años y afirmó: "Ese barco no hacía nada ilícito; somos pescadores artesanales".

El abogado de los familiares de los tripulantes del "OM2", Fabricio Cevallos, criticó ante la prensa que "la Armada, que es custodio de nuestro mar, desconozca los procedimientos" establecidos por la ley ecuatoriana, y agregó: "En el peor de los casos … todo delito debe ser probado".

Estos incidentes se suman a los de otras tres embarcaciones cuyos tripulantes han denunciado ser interceptados por fuerzas de seguridad estadounidenses en el presente año. En el caso del Fiorella, ocho pescadores permanecen desaparecidos desde principios de año, mientras que otros fueron devueltos al país tras ser entregados a El Salvador.

Según los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, las autoridades ecuatorianas están obligadas a informar al Fiscal y a los familiares sobre el procedimiento aplicado dentro de un plazo de 24 horas. El abogado Fernando Bastias advirtió que la falta de respuesta podría constituir "la desaparición forzada en custodia del Estado", y adelantó que se ha presentado una denuncia ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.