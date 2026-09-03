Trump designa a Adam Telle como nuevo secretario interino del Ejército tras la renuncia de Driscoll

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el nombramiento de Adam Telle como secretario interino del Ejército de los Estados Unidos, reemplazando a Dan Driscoll, quien dejó su cargo tras reportes de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Telle, que actualmente se desempeñaba como subsecretario del Ejército para obras civiles, tiene una larga trayectoria en el ámbito político, habiendo trabajado más de 20 años con senadores republicanos y en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump destacó a Telle como un "gran patriota" que cuenta con el respeto de todos. Hegseth también elogió a Telle en su cuenta de X, expresando que es un "gran patriota" y un "activo inmediato" para el Ejército.

La renuncia de Driscoll no fue acompañada de una explicación clara, aunque se ha informado que tuvo desacuerdos significativos con Hegseth. Este conflicto llevó a que varios de los aliados de Driscoll dentro del Ejército fueran destituidos a lo largo del año. Driscoll, un veterano que sirvió en Irak, es amigo del vicepresidente JD Vance y mantenía buenas relaciones con legisladores de ambos partidos.

Por su parte, Telle asumió su nuevo rol con la responsabilidad de supervisar la mayor fuerza de combate del país, en un momento en que Estados Unidos se encuentra involucrado en un conflicto armado con Irán y mantiene un importante despliegue militar en Oriente Medio.

Telle, quien ha trabajado en la Oficina de Obras Civiles del Ejército desde agosto de 2025, fue citado en un artículo de The Forum sobre un proyecto de control de inundaciones de 3.200 millones de dólares, que busca proteger a más de 200.000 personas. Además, su experiencia incluye haber sido jefe de despacho del senador republicano Bill Hagerty.

La situación actual del Ejército, que ha visto una significativa reducción en su inventario de armas críticas debido a la guerra, plantea desafíos adicionales para Telle. En su nuevo cargo, tendrá que enfrentar no solo las tensiones internas, sino también la necesidad de modernizar y mantener la eficacia del Ejército en un contexto geopolítico complejo.

La salida de Driscoll ha suscitado reacciones tanto de demócratas como de republicanos, quienes han señalado a Hegseth como responsable de crear un vacío de liderazgo en las fuerzas armadas. El senador Thom Tillis expresó su preocupación en redes sociales sobre el impacto de estas decisiones en la estructura militar del país.