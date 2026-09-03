Las principales frases de Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas

FOTO: El presidente Javier Milei, rodeado por los miembros de su gabinete.

El presidente Javier Milei brindó este jueves una cadena nacional, en la que ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, anunció nuevas medidas contra empresas que desarrollen actividades en el archipiélago y anticipó mayores recursos para el Ministerio de Defensa con el objetivo de avanzar en la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Éstas fueron algunas de las principales definiciones y frases del mandatario durante su mensaje:

Soberanía argentina

Milei volvió a ratificar que “las Malvinas son argentinas” y planteó la defensa del reclamo soberano como una política de Estado.

Herramientas que utilizará el Gobierno

“Desplegaremos todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía”.

Empresas que operen en las islas

El Presidente anunció que se endurecerán las sanciones y penas contra las compañías que desarrollen actividades en Malvinas sin autorización argentina. Según explicó, podrán quedar impedidas de trabajar y afrontar procesos judiciales en ausencia.

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Gestiones diplomáticas

Milei destacó el trabajo realizado por la Cancillería y señaló que “ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”.

Petróleo en Malvinas

El mandatario volvió a cuestionar las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área y puso especialmente el foco sobre el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Defensa del Atlántico Sur

Milei anunció que el Gobierno destinará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El mensaje presidencial tuvo como eje la estrategia del Gobierno frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido y se produjo después de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre Malvinas.