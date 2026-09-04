En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Córdoba presenta un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 24°. Ideal para disfrutar al aire libre.

04/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 43%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1.92 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan lluvias. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será óptima. El viento, aunque leve, podría aportar algo de frescura en las horas más tempranas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas más frescas. El sábado, la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El domingo, se espera un día soleado con mínimas de 4° y máximas de 13°. Para el lunes, se anticipa un clima similar, con mínimas de 5° y máximas de 15°. El martes, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, alcanzando mínimas de 8° y máximas de 22°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf