Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 43%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1.92 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan lluvias. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será óptima. El viento, aunque leve, podría aportar algo de frescura en las horas más tempranas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas más frescas. El sábado, la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El domingo, se espera un día soleado con mínimas de 4° y máximas de 13°. Para el lunes, se anticipa un clima similar, con mínimas de 5° y máximas de 15°. El martes, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, alcanzando mínimas de 8° y máximas de 22°.