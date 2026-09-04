Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre
Este viernes 4 de septiembre, Tucumán presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 22°. La humedad se mantiene en un 71%, y el viento sopla a 2 m/s.
FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 13° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.
El clima hoy viernes 4 de septiembre
Para este viernes 4 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, sin probabilidades de lluvia durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Tucumán se presentan variados. Para el sábado 5 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24° con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 15°, con nubes cubriendo el cielo. El lunes 7 de septiembre, se espera un día despejado con mínimas de 7° y máximas de 22°. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, continuando con cielo despejado.
Lectura rápida
¿Cuál es el clima actual en Tucumán?
El clima actual es de cielo despejado, con una temperatura de 13° y una sensación térmica de 12°.
¿Qué temperaturas se esperan hoy?
Se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22° para hoy.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se anticipa cielo despejado y temperaturas entre 11° y 24°; el domingo, nublado con mínimas de 10° y máximas de 15°.
¿Hay alertas meteorológicas en Tucumán?
No hay alertas meteorológicas vigentes para Tucumán en el día de hoy.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en Tucumán es del 71%.