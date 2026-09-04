Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 13° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para este viernes 4 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, sin probabilidades de lluvia durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan variados. Para el sábado 5 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24° con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 15°, con nubes cubriendo el cielo. El lunes 7 de septiembre, se espera un día despejado con mínimas de 7° y máximas de 22°. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, continuando con cielo despejado.