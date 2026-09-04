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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 11° y 21°. El cielo estará despejado y se espera una jornada sin lluvias.

04/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico para el 4 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla suavemente a 0.45 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se anticipan lluvias. El viento será ligero, lo que contribuirá a una sensación de confort durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas frescas. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El domingo 6, se prevé una mínima de 3° y una máxima de 13°, también con cielo despejado. Para el lunes 7, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 15°, manteniendo el cielo despejado. El martes 8, la mínima será de 6° y la máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con algunas nubes dispersas.

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