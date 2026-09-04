Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento,presenta un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla suavemente a 0.45 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se anticipan lluvias. El viento será ligero, lo que contribuirá a una sensación de confort durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con temperaturas frescas. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El domingo 6, se prevé una mínima de 3° y una máxima de 13°, también con cielo despejado. Para el lunes 7, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 15°, manteniendo el cielo despejado. El martes 8, la mínima será de 6° y la máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con algunas nubes dispersas.