En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 10° y 19°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento leves. Ideal para disfrutar al aire libre.

04/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el viernes 4 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el viernes 4 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este viernes 4 de septiembre, el clima en CABA se presentará con un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La temperatura mínima se registrará en 10° y la máxima alcanzará los 19°, brindando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

Actualmente, las condiciones del tiempo indican una temperatura de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera que la mínima sea de 10° y la máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que contribuirá a un clima agradable. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda aprovechar el día para actividades al aire libre.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 16°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 4° y 10°, también con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre se espera una mínima de 7° y una máxima de 12°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, continuando con condiciones de cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf