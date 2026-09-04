Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, el clima en CABA se presentará con un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La temperatura mínima se registrará en 10° y la máxima alcanzará los 19°, brindando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

Actualmente, las condiciones del tiempo indican una temperatura de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el sur.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera que la mínima sea de 10° y la máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que contribuirá a un clima agradable. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda aprovechar el día para actividades al aire libre.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 16°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 4° y 10°, también con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre se espera una mínima de 7° y una máxima de 12°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, continuando con condiciones de cielo despejado.