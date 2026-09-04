Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra despejado, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 5° y una máxima de 24°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. El viento se mantendrá en calma, contribuyendo a un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 5 de septiembre, se espera una mínima de 4° y una máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 6° y 13°, con cielo cubierto. El lunes 7 de septiembre, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado.