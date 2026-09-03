Catamarca: arrestan a mujer con drogas ocultas en peluches de capibaras

San Fernando del Valle de Catamarca, 3 de septiembre (NA) -- Una mujer fue detenida durante un control de rutina en esta provincia, tras comprobarse que llevaba marihuana y cocaína ocultas en capibaras de peluche, según confirmaron las autoridades locales.

En total, se decomisaron 49 kilos de marihuana y cuatro de cocaína, mientras que la detenida quedó a disposición de la justicia por infracción a la ley 27.737 de "estupefacientes".

Efectivos del Escuadrón 67 "Catamarca", con apoyo del personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería Nacional, efectuaban un control vial sobre el kilómetro 628 de la Ruta Nacional N° 38 —a la altura de La Merced—, cuando interceptaron un transporte de "tour de compras".

El operativo inició con el registro de la documentación del rodado, los conductores y pasajeros, continuando con la inspección de la mercadería que llevaban las personas a bordo.

Al momento de la requisa de las pertenencias de una mujer mayor de edad, la cual trasladaba peluches de diferentes formas y tamaños (que estaban acondicionados en un bulto), los gendarmes observaron a simple vista que los juguetes presentaban anomalías en las figuras de unos capibaras y que tenían un peso excesivo. A su vez, algunos peluches emanaban un fuerte olor a cannabis sativa.

Anoticiado sobre estos indicios, el magistrado interviniente autorizó a los funcionarios a efectuar la apertura de los juguetes y extrajeron entre el relleno ladrillos que contenían una sustancia vegetal y otros paquetes que contenían una sustancia blanca compacta.

Inmediatamente, los integrantes de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pruebas de campo Narcotest y corroboraron las existencias de marihuana y clorhidrato de cocaína. En tanto, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca dispusieron el decomiso de las drogas y demás elementos de interés.