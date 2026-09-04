Cada hora extra sentado aumenta el riesgo de muerte por cáncer en un 9%

FOTO: El sedentarismo prolongado y su relación con el cáncer

Pasar largas horas sentado sin interrupciones puede acarrear mayores riesgos para la salud que simplemente acumular un alto tiempo sedentario a lo largo del día. Un nuevo estudio determinó que cada hora adicional de comportamiento sedentario prolongado se asoció con un 9% más de riesgo de morir por cáncer.

La investigación fue liderada por Frederick Ho de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, y se publicó en la revista de acceso abierto PLOS Medicine.

Importancia de los Patrones de Sedentarismo

Estudios anteriores vincularon mayores cantidades de comportamiento sedentario, incluyendo estar sentado, reclinado o acostado mientras se está despierto, con peores resultados de salud. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones actuales se centran en el tiempo total que las personas pasan en actividades sedentarias.

Los nuevos hallazgos sugieren que el patrón de este tiempo sedentario también podría ser importante. Estar sentado durante periodos más cortos podría no tener las mismas asociaciones que permanecer sedentario durante largos periodos ininterrumpidos.

Seguimiento de Más de 91,000 Adultos

Los investigadores examinaron datos de 91,292 participantes en el UK Biobank. Cada participante usó un monitor de actividad durante 7 días, y luego se siguió al grupo durante una mediana de 12.38 años.

Los investigadores clasificaron la actividad en varias categorías. Se definió el comportamiento sedentario prolongado como aquellos periodos que duraron al menos 30 minutos, con al menos el 90% de ese tiempo en actividad sedentaria. El comportamiento sedentario interrumpido incluyó periodos que duraron menos de 30 minutos o donde más del 10% del tiempo implicó actividad no sedentaria. También se midieron diferentes niveles de actividad física.

Mayor Sedentarismo Relacionado con Mayor Riesgo de Cáncer

Las mayores cantidades de comportamiento sedentario prolongado se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad por cáncer (HR 1.09; 95% CI 1.06, 1.11), incidencia general de cáncer, cánceres relacionados con la obesidad (como esofágico, hepático, renal, pancreático, colorrectal, de mama, ovárico y tiroides) y cánceres relacionados con la diabetes tipo 2.

Por el contrario, el comportamiento sedentario interrumpido mostró un patrón opuesto, revelando un menor riesgo en todos los resultados examinados.

Los investigadores también estimaron lo que podría suceder si se reemplazara el tiempo de sedentarismo prolongado con movimiento. Sustituir una hora al día de comportamiento sedentario prolongado por actividad física ligera se asoció con un 12% menos de riesgo de muerte por cáncer (HR 0.88; 95% CI 0.79, 0.99).

Limitaciones Importantes del Estudio

Los hallazgos provienen de una sola cohorte de voluntarios del UK Biobank. Este grupo es conocido por tener un sesgo de voluntariado en salud y tiende a ser más físicamente activo que la población general del Reino Unido, lo que significa que los resultados pueden no aplicarse de igual manera a todos.

El estudio observacional tampoco puede establecer que el sedentarismo prolongado cause directamente cáncer o muerte por cáncer. Además, los investigadores no contaron con información sobre las circunstancias en las que los participantes estaban sedentarios, como si estaban sentados mientras trabajaban o conducían.

"Nuestros hallazgos sugieren que los efectos en la salud del comportamiento sedentario pueden depender no solo del tiempo total sedentario, sino también de si ese tiempo se acumula en periodos prolongados o se interrumpe con actividad", afirmaron los autores. "Este patrón es biológicamente plausible: estudios experimentales han demostrado que interrumpir el sedentarismo prolongado con breves periodos de actividad puede mejorar las respuestas metabólicas en comparación con el sedentarismo ininterrumpido".

La Importancia del Movimiento Ligero

Los resultados apuntan a un papel potencialmente importante para el movimiento cotidiano, incluso cuando no califica como ejercicio moderado o vigoroso.

Los autores añadieron: "Las pautas de salud actuales se centran mucho en el ejercicio moderado o vigoroso, pero nuestros hallazgos muestran que el movimiento ligero no debe ser ignorado. En el futuro, los ensayos clínicos nos ayudarán a avanzar más allá de consejos generales y a desarrollar estrategias personalizadas para romper el tiempo de sedentarismo".