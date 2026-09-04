FOTO: El problema de la uniformidad en los menús generados por IA que desilusionan a los comensales

Cuando se entra a un café y se observa un menú con una variedad de sándwiches de bagel, puede surgir una sensación extraña al notar que cada ilustración parece perfectamente simétrica y anormalmente suave. Esta inquietud, que puede parecer paranoia, no es infundada. Los menús generados por inteligencia artificial han comenzado a invadir la industria restaurantera, impulsados por modelos entrenados en una estética estrecha y "agradable" que genera incomodidad, aunque no siempre se pueda articular el motivo.

En ocasiones, estas ilustraciones resultan exageradamente artificiales, como un burrito con queso tan burbujeante que parece más una obra de arte avant-garde que un almuerzo. Más frecuentemente, son tan comunes que solo se percibe algo extraño al observarlas con mayor atención.

Según Alex Lisle, CTO de Reality Defender, "es casi como si un alienígena intentara hacer una pizza sin entender sus principios básicos". Reality Defender se ha convertido en parte de una creciente categoría de startups que ofrecen herramientas de detección de IA y verificación de contenido, un negocio que existe en parte debido a problemas como este.

Lisle explica que la forma en que se construyen estos modelos puede ayudar a explicar por qué las ilustraciones parecen adoptar una estética tan específica, donde cada bola de helado es perfectamente redonda y los camarones parecen haber sido modificados genéticamente para comer sus propias colas, creando nuevos "horrores alimenticios lovecraftianos".

Los modelos de lenguaje grande (LLMs) y los modelos de difusión, que hacen posible chatbots y generadores de imágenes como ChatGPT y Midjourney, son entrenados con grandes cantidades de datos. Estos modelos identifican patrones en los conjuntos de datos para predecir lo que un usuario busca al solicitar, por ejemplo, "Crea un menú para un restaurante de hamburguesas".

Lisle señala que "muchas de estas cosas se asemejan a un menú de Chili's de 2015, y hay una razón para eso. Ese fue el corpus de trabajo del cual [los modelos] extrajeron su función".

Sin embargo, los menús y anuncios de alimentos siempre lucirán mejor que la realidad, como un Big Mac en un comercial de McDonald's donde cada capa del sándwich está dispuesta por un diseñador de props para lucir lo más apetitosa posible. Este efecto puede volverse aún más pronunciado en los resultados generados por IA.

La optimización de los conjuntos de datos se centra en la agradabilidad y en evitar ofender, lo que lleva a una homogeneización. Lee Rainie, director del Centro de Imaginación del Futuro Digital en Elon University, comenta que "lo que se sabe que hace la IA, tanto en imágenes como en lenguaje, es suavizar los bordes".

En una escala más local, este suavizado de imágenes parece ocurrir cuando se utiliza un generador de imágenes de IA para crear un menú y se le aplican ediciones. En X, un usuario llamado Labtec mostró lo que sucede al hacer un menú en ChatGPT, luego editarlo 100 veces para ver cómo la comida se ve cada vez menos como debería. (Se replicó el experimento y se encontraron resultados similares).

El resultado final, según Labtec, "realmente me incomoda".

Los restaurantes probablemente están cayendo en esta trampa, revisando sus menús generados por IA para alterar pequeños detalles una y otra vez, como precios o nombres de los ítems. Parece que con cada edición, las imágenes de los alimentos se vuelven un poco más redondas y suaves.

Rainie afirma que "las personas tienen una sensación casi inexplicable cuando están mirando algo que fue generado por IA, en comparación con algo que era real desde el principio. Hay una sensibilidad que a veces es difícil de articular, pero se reconoce cuando se ve, y creo que esa es una de las razones por las cuales algunas de las primeras historias sobre la reacción en contra de los restaurantes que utilizan menús de IA son tan pronunciadas".

La ciencia respalda nuestra aversión a estos menús de IA. Investigadores de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania han descubierto que las imágenes de alimentos generadas por IA exhiben un efecto de "valle inquietante", donde las imágenes de comida que parecen casi reales provocan más disgusto y malestar que las que son evidentemente falsas. Esa incomodidad se intensifica en el contexto cultural actual en torno a la IA.

Si la gente reacciona tan negativamente a estas imágenes, eso probablemente es razón suficiente para que los restaurantes dejen de intentar hacer que los menús de IA funcionen. Pero los problemas que traen consigo los panecillos de hamburguesa perfectamente dorados van más allá de la mesa del comedor.

Lisle concluye que "ver y escuchar siempre ha sido creer, hasta el punto en que incluso nuestros sistemas judiciales están completamente sintonizados con la idea de que el estándar de oro en evidencia son las confesiones grabadas y la evidencia videotapeada. Eso ya no es el caso. El mundo ha cambiado fundamentalmente, para bien o para mal".