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CAF recauda 9 millones de dólares para ayudar a víctimas de sismos en Venezuela

Una parte de los recursos ya fue entregada a siete organizaciones que operan en La Guaira y trabajan en salud mental.

04/09/2026 | 02:32Redacción Cadena 3

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Terremotos en Venezuela.

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, anunció que el fondo creado para asistir a los damnificados por los sismos ocurridos el 24 de junio en Venezuela ha logrado recaudar aproximadamente nueve millones de dólares.

"Hemos recibido más de nueve millones de dólares para el fondo y estamos comenzando a implementar los recursos", afirmó desde Caracas durante una entrevista a un medio local venezolano. Díaz-Granados detalló que los fondos provienen de donantes privados y gobiernos, y que su ejecución estará a cargo del banco, siempre bajo criterios de prioridades y con una auditoría internacional.

La necesidad de recuperar viviendas y escuelas es prioritaria, y parte de los fondos ya ha sido entregada a siete organizaciones que operan en La Guaira y se enfocan en áreas como salud mental, rehabilitación física, ortopedia y atención hospitalaria.

La CAF estima que se requieren entre 17.000 y 22.000 millones de dólares del sector público y privado para abordar las consecuencias de los sismos. Antes de la creación de este fondo, el organismo ya había destinado cerca de un millón de dólares en ayuda humanitaria.

Los sismos, que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, resultaron en 6.509 fallecidos y daños estimados en 37.000 millones de dólares. La sede del banco regional en Caracas también sufrió daños, y varios de sus empleados perdieron sus hogares.

Lectura rápida

¿Qué se ha recaudado?
Se han recaudado aproximadamente 9 millones de dólares para ayudar a los damnificados por los sismos en Venezuela.

¿Quién es el responsable de la recaudación?
El presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, es quien ha informado sobre la recaudación de fondos.

¿Cuándo ocurrieron los sismos?
Los sismos que afectaron a Venezuela ocurrieron el 24 de junio.

¿Dónde se están utilizando los fondos?
Los fondos están siendo entregados a organizaciones en La Guaira, enfocándose en salud mental y rehabilitación.

¿Cuáles son las estimaciones de daños?
Los daños por los sismos están estimados en 37.000 millones de dólares.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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