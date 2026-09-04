CAF recauda 9 millones de dólares para ayudar a víctimas de sismos en Venezuela

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, anunció que el fondo creado para asistir a los damnificados por los sismos ocurridos el 24 de junio en Venezuela ha logrado recaudar aproximadamente nueve millones de dólares.

"Hemos recibido más de nueve millones de dólares para el fondo y estamos comenzando a implementar los recursos", afirmó desde Caracas durante una entrevista a un medio local venezolano. Díaz-Granados detalló que los fondos provienen de donantes privados y gobiernos, y que su ejecución estará a cargo del banco, siempre bajo criterios de prioridades y con una auditoría internacional.

La necesidad de recuperar viviendas y escuelas es prioritaria, y parte de los fondos ya ha sido entregada a siete organizaciones que operan en La Guaira y se enfocan en áreas como salud mental, rehabilitación física, ortopedia y atención hospitalaria.

La CAF estima que se requieren entre 17.000 y 22.000 millones de dólares del sector público y privado para abordar las consecuencias de los sismos. Antes de la creación de este fondo, el organismo ya había destinado cerca de un millón de dólares en ayuda humanitaria.

Los sismos, que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, resultaron en 6.509 fallecidos y daños estimados en 37.000 millones de dólares. La sede del banco regional en Caracas también sufrió daños, y varios de sus empleados perdieron sus hogares.