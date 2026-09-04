Crusoe recauda $3 mil millones y alcanza una valoración de $30 mil millones
La empresa de centros de datos Crusoe anunció una nueva ronda de financiación de $3 mil millones tras asegurar un contrato de $13 mil millones con Jane Street, destacando su crecimiento en el sector de la inteligencia artificial.
FOTO: Crusoe recauda $3 mil millones
Crusoe, un desarrollador de centros de datos, anunció que recaudó $3 mil millones en una nueva ronda de financiación, alcanzando una valoración de $30 mil millones. Este importante avance se produjo tras la firma de un contrato de $13 mil millones con Jane Street, una firma de trading cuantitativo.
La ronda de inversión fue co-liderada por Atreides Management y Valor Equity Partners, y contó con la participación de Mubadala Capital, la subsidiaria de gestión de activos del fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala.
Recientemente, Crusoe firmó un contrato de cinco años para suministrar GPUs e infraestructura de inteligencia artificial a Jane Street, lo que subraya su posición creciente en el mercado. Este acuerdo se suma a su reciente recaudación de $1.38 mil millones en una ronda anterior, que valoró a la compañía en $10 mil millones.
Desde su lanzamiento en 2018 como una operación de minería de criptomonedas impulsada por gas natural, Crusoe ha evolucionado para convertirse en un importante proveedor de infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube, desarrollando campus de centros de datos a gran escala para clientes como Oracle y OpenAI.
Además, la empresa ha estado en conversaciones con banqueros de inversión, incluyendo Goldman Sachs y Morgan Stanley, para discutir una posible oferta pública inicial (IPO) en el futuro cercano.
Lectura rápida
¿Qué anunció Crusoe?
La empresa anunció que recaudó $3 mil millones y alcanzó una valoración de $30 mil millones.
¿Quiénes lideraron la ronda de financiación?
La ronda fue co-liderada por Atreides Management y Valor Equity Partners.
¿Qué contrato importante firmó Crusoe recientemente?
Crusoe firmó un contrato de $13 mil millones con Jane Street para suministrar infraestructura de inteligencia artificial.
¿Cuál fue la recaudación anterior de Crusoe?
La empresa recaudó $1.38 mil millones en una ronda previa, valorándola en $10 mil millones.
¿Qué planes tiene Crusoe a futuro?
Crusoe está considerando una posible oferta pública inicial (IPO) y ha estado en conversaciones con Goldman Sachs y Morgan Stanley.