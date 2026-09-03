Oura se prepara para salir a bolsa tras un año de crecimiento significativo en ingresos

Oura, el fabricante de anillos inteligentes, presentó su solicitud para salir a bolsa, marcando un hito importante para la compañía. Según la documentación presentada ante la Securities and Exchange Commission, Oura experimentó un crecimiento significativo en sus ingresos, que pasaron de $697 millones en el período de nueve meses que finalizó el 30 de junio del año pasado a $1.2 mil millones en el mismo período de este año.

La empresa había informado previamente que generó $500 millones en ingresos en 2024 y que esperaba alcanzar cerca de $2 mil millones en 2026. Oura ha vendido 3.6 millones de anillos en el último año y cuenta con aproximadamente 5 millones de miembros pagos, es decir, usuarios que suscriben a su servicio para acceder a métricas de salud más amplias.

La solicitud también revela que Oura tiene una tasa de retención de membresía ponderada de aproximadamente 85%, lo que significa que alrededor del 85% de los miembros que se inscriben en un mes determinado siguen suscritos un año después. Los anillos de Oura, que tienen un precio que oscila entre $350 y $400, funcionan como rastreadores de fitness, midiendo biometría del usuario, incluyendo el metabolismo, la frecuencia cardíaca, los niveles de estrés y los patrones de sueño.

En un informe anterior, se mencionó que Oura estaba buscando recaudar $3 mil millones durante su oferta pública inicial. Fundada en Finlandia en 2013, la compañía había presentado de manera confidencial su solicitud para salir a bolsa en mayo. Se espera que busque una valoración de $16 mil millones, tras ser valorada en aproximadamente $11 mil millones en octubre del año pasado.

En su presentación ante la SEC, Oura detalló cómo planea ampliar su audiencia en los próximos años. "Creemos que nuestra oportunidad se extiende más allá de los casos de uso tradicionales de wearables centrados en la actividad y el seguimiento del fitness", mencionó la compañía. "Consideramos que nuestra plataforma puede apoyar poblaciones significativamente más grandes a medida que continuamos expandiendo el acceso, construyendo evidencia clínica y profundizando las integraciones con planes de salud, empleadores y proveedores de atención".

Además, Oura destacó cómo su amplio conjunto de datos está impulsando nuevas integraciones de inteligencia artificial. "Creemos que hemos acumulado uno de los conjuntos de datos biométricos longitudinales más grandes y de mayor calidad en salud del consumidor, rastreando más de 50 métricas de salud y bienestar y representando casi 42 mil millones de horas de datos fisiológicos", afirmaron. "Este conjunto de datos alimenta nuestros modelos de IA y aprendizaje automático, que decodifican patrones fisiológicos complejos y mejoran en precisión, personalización y capacidad predictiva a medida que se profundizan las historias de los miembros".

TechCrunch ha contactado a Oura para obtener más información sobre la oferta pública inicial y sus planes futuros.

La empresa, que actualmente tiene oficinas en todo el mundo, incluyendo San Francisco, se enfrenta a una demanda colectiva que la acusa de engañar a los usuarios sobre la precisión de sus capacidades de seguimiento del sueño. La demanda sostiene que los anillos de Oura no pueden detectar las señales fisiológicas necesarias para determinar las etapas del sueño y, en su lugar, dependen de estimaciones generadas por IA que la queja describe como poco más confiables que lanzar una moneda. La litigación sigue a años de quejas en línea de usuarios que afirmaron que Oura clasificaba constantemente su sueño como óptimo cuando, de hecho, no lo era.

Oura ha disputado las acusaciones y previamente comunicó a TechCrunch que defenderá las reclamaciones en el "foro legal apropiado".