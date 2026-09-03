Los murciélagos portan virus peligrosos sin enfermarse, y esto podría explicarlo

Desde hace tiempo, los científicos se preguntan cómo los murciélagos, estos mamíferos voladores, pueden portar virus que provocan enfermedades graves sin enfermarse gravemente ellos mismos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tulane, en colaboración con la Universidad de Stanford y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cree haber encontrado parte de la respuesta.

Un estudio publicado en la revista Science Advances reveló que la familia de murciélagos más grande del mundo posee dos copias distintas de los genes responsables de la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos son proteínas especializadas que ayudan al sistema inmunológico a identificar y combatir infecciones. En contraste, todos los demás mamíferos conocidos tienen solo un conjunto de estos genes.

Este hallazgo ofrece a los científicos una nueva perspectiva sobre la evolución de los sistemas inmunitarios y cómo diferentes animales responden a las enfermedades. "Nunca habíamos visto algo así en un mamífero antes", afirmó Hannah Frank, profesora asociada de ecología y biología evolutiva en la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Tulane y autora principal del estudio. "Esto cambia completamente nuestra comprensión de cómo pueden organizarse los sistemas inmunitarios de los mamíferos y plantea nuevas preguntas sobre por qué los murciélagos han sido tan exitosos evolutivamente y cómo responden a los virus".

Un sistema de anticuerpos único en los murciélagos vespertiliónidos

El descubrimiento se realizó en los murciélagos vespertiliónidos, un grupo que incluye más de 500 especies que habitan en todos los continentes excepto en la Antártida. Los científicos han estado interesados durante mucho tiempo en el extraordinario éxito evolutivo de estos murciélagos, y su inusual sistema de anticuerpos podría proporcionar parte de la explicación.

Los anticuerpos son proteínas en forma de Y que se construyen a partir de dos cadenas pesadas de proteínas y dos cadenas ligeras. En los humanos y en todos los demás mamíferos conocidos, las cadenas pesadas se producen utilizando un único conjunto de genes. Sin embargo, Frank y su equipo encontraron que los murciélagos vespertiliónidos son diferentes. Tienen dos sistemas de genes de cadena pesada separados, lo que podría darles otra forma de crear una mayor variedad de anticuerpos.

Tradicionalmente, los investigadores que estudian la inmunidad de los murciélagos han prestado más atención al sistema inmunológico innato. Frank indicó que los nuevos hallazgos demuestran que el sistema inmunológico adaptativo, que es el responsable de la producción de anticuerpos, también merece un estudio más cercano. "Creemos que este descubrimiento es una pieza importante del rompecabezas", expresó. "No explica completamente por qué los murciélagos son tan efectivos como reservorios virales, pero revela un nivel de variedad inmunológica que no conocíamos y nos da una nueva dirección para explorar".

La importancia de la inmunidad en los murciélagos

Los murciélagos desempeñan roles ecológicos importantes como polinizadores, dispersores de semillas y controladores naturales de plagas. Al mismo tiempo, son hospedadores naturales de muchos virus. Aprender cómo pueden coexistir con esos virus sin enfermarse podría ayudar a los investigadores a comprender mejor las respuestas inmunitarias en otras especies. Este conocimiento podría también contribuir a mejorar las estrategias para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

"Hemos aprendido mucho sobre la inmunidad al estudiar a los humanos y a los ratones de laboratorio", comentó Frank. "Pero el mundo natural es mucho más variado que eso. Cada vez que estudiamos una especie que ha evolucionado de manera diferente, tenemos la oportunidad de descubrir algo completamente nuevo".