Científicos de NASA descubren un patrón atmosférico de diez lados en Saturno

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha revelado un intrigante patrón atmosférico de diez lados, conocido como decágono, que rodea el polo sur de Saturno. Este descubrimiento brinda un sorprendente contrapunto a la famosa figura hexagonal del polo norte del planeta. Los datos obtenidos sugieren que esta estructura comenzó a formarse en los últimos años y continúa fortaleciéndose.

La investigación fue publicada en la revista Science Advances, donde los científicos detallaron cómo este patrón, hasta ahora inédito en el hemisferio sur de Saturno, presenta similitudes con el hexágono del hemisferio norte, pero también diferencias significativas que podrían indicar un fenómeno atmosférico distinto.

Los investigadores reconstruyeron el desarrollo del decágono a partir de observaciones del Hubble que datan de 2023, donde imágenes anteriores mostraban signos tenues de su formación antes de que se definiera claramente el patrón actual. Las imágenes provienen del programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), que ha estado registrando anualmente las imágenes de los planetas exteriores durante más de una década.

La coautora del estudio, Amy Simon, investigadora principal del OPAL en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, destacó: "Nunca habíamos visto algo así en el hemisferio sur de Saturno. El hexágono del norte ha estado presente cada vez que hemos observado durante más de 40 años. Esta característica es diferente y parece estar fortaleciéndose, lo que nos brinda una oportunidad única para observar el desarrollo de un gran patrón atmosférico".

El cambio estacional de Saturno también jugó un papel crucial en este descubrimiento. A medida que el planeta avanzaba en su ciclo estacional, su polo sur se volvió visible desde la Tierra, permitiendo que astrónomos de observatorios terrestres identificaran la inusual estructura.

El autor principal del estudio, Agustín Sánchez-Lavega, investigador de la Universidad del País Vasco en España, junto a astrónomos aficionados como Trevor Barry y Jean-Paul Oger, detectaron una banda ondulante cerca del polo sur de Saturno en imágenes de 2024. Observaciones adicionales en 2025 confirmaron que la característica había evolucionado hacia un decágono más definido.

Los investigadores recurrieron al Hubble para obtener una vista más detallada, dado que el telescopio espacial puede captar imágenes más nítidas sin la distorsión que provoca la atmósfera terrestre. "Hemos estado buscando un contrapunto al hexágono del norte en el polo sur desde 1990", explicó Sánchez-Lavega, quien también indicó que las imágenes de la sonda Cassini, que orbitó Saturno entre 2004 y 2017, no mostraron indicios de una formación duradera.

El decágono se encuentra dentro de uno de los potentes vientos en chorro de Saturno y se extiende a través de múltiples capas de la atmósfera, lo que sugiere que no es simplemente un patrón visible en las nubes superiores, sino una estructura atmosférica verticalmente extendida. Su ubicación aparente varía ligeramente según la longitud de onda utilizada por el Hubble, lo que permite observar diferentes altitudes dentro de la atmósfera de Saturno.

Simon expresó su curiosidad: "Lo más intrigante es que parece haberse formado recientemente. La pregunta es, ¿por qué se formó de repente ahora cuando no hemos visto algo así antes?". Los científicos aún no han determinado qué provocó la aparición del decágono ni si permanecerá estable. Se espera que futuras observaciones del Hubble y del Telesocpio Espacial James Webb, junto con modelados computacionales, ayuden a entender cómo se formó esta estructura y su posible duración.

La larga historia operativa del Hubble ha permitido a los astrónomos seguir los cambios en los planetas y otros objetos astronómicos a lo largo de muchos años. El programa OPAL es especialmente valioso, ya que proporciona más que simples instantáneas, permitiendo a los científicos monitorear cambios estacionales y patrones atmosféricos que se desarrollan gradualmente.

Los investigadores continuarán observando Saturno para determinar si el decágono del sur se convertirá en una característica estable y duradera como el hexágono del norte o si seguirá cambiando. Estas observaciones podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre el comportamiento atmosférico en planetas gigantes del sistema solar, así como posibles implicaciones sobre la dinámica atmosférica en la Tierra.