El TDAH puede ser una ventaja creativa sorprendente, según un nuevo estudio

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (**TDAH**) afecta a millones de personas, dificultando tareas cotidianas que requieren enfoque, control de impulsos y atención sostenida. Sin embargo, características asociadas al TDAH también se encuentran en artistas e innovadores de éxito, como **Justin Timberlake** y **Simone Biles**. Un nuevo estudio realizado por la neurocientífica **Dr. Radwa Khalil** de **Constructor University** analiza la ciencia detrás de esta aparente contradicción.

Publicado en la revista iScience, el estudio explora la superposición neurológica entre la atención y la creatividad. Sugiere que algunos procesos mentales vinculados al TDAH, como la atención difusa, pueden respaldar el pensamiento creativo cuando se dirigen de manera productiva. Los hallazgos apuntan a que actividades creativas como el arte, la música y la danza podrían servir eventualmente como intervenciones no farmacológicas para casi el 8% de los niños en todo el mundo afectados por el TDAH.

Replanteando el TDAH más allá de los déficits

El estudio, coautorado por investigadores de varias prestigiosas instituciones de investigación francesas, refleja un esfuerzo más amplio por reconsiderar cómo se entiende el TDAH. "Hay una tendencia a ver las condiciones relacionadas con la atención, como el TDAH, puramente desde la perspectiva del déficit: qué está mal, qué falta o qué necesita ser reparado", explicó **Dr. Khalil**. Aunque el TDAH se aborda comúnmente como un trastorno definido por dificultades, la investigación emergente muestra que la atención y la creatividad dependen de algunas de las mismas redes neuronales.

"Los patrones de atención neurodivergentes, entonces, no son meramente problemas. Pueden abrir caminos hacia un poderoso pensamiento creativo cuando se dirigen adecuadamente", añadió.

El trabajo, titulado Atención desatada: terapia creativa para una transformación reflexiva, reúne hallazgos de múltiples campos de investigación para mostrar cómo los sistemas cerebrales involucrados en la atención también se superponen con aquellos involucrados en la creatividad.

Los investigadores destacan el pensamiento libre asociativo como un ejemplo de esta conexión. La capacidad de dejar que las ideas se desplacen en direcciones inesperadas puede contribuir a percepciones creativas, pero patrones similares también se asocian con la distracción, el divagar mental y otros comportamientos frecuentemente observados en el TDAH.

El TDAH y el enfoque más amplio del cerebro

**Khalil** describió la relación utilizando la imagen de un foco de luz. "Piense en la atención como un foco de luz. La mayoría de las personas pueden enfocar su haz en una sola cosa. Los cerebros con TDAH tienen un foco más amplio, captando más información a la vez. Esta condición puede dificultar las tareas rutinarias que requieren concentración. Sin embargo, esta visión más amplia, o 'atención difusa', también fomenta el pensamiento exploratorio y nuevas combinaciones de ideas, lo que alimenta la creatividad."

En otras palabras, un campo atencional más amplio puede crear dificultades cuando una tarea exige concentración en un solo objetivo. Pero esa misma tendencia a absorber más información y moverse entre diferentes ideas puede facilitar la exploración y hacer más fácil formar conexiones inesperadas.

El poder sanador de la creatividad

**Khalil** y sus colegas creen que esta conexión podría tener implicaciones prácticas para el TDAH y trastornos relacionados. Las actividades creativas, que incluyen arte, música, danza, escritura, juegos y otras, pueden ofrecer a las personas con TDAH formas estructuradas de dirigir y explorar la atención difusa. Los investigadores también sugieren que participar en trabajos creativos podría ayudar a fortalecer las redes neuronales involucradas en el control de la atención, potencialmente remodelando patrones asociados con la impulsividad y la hiperactividad.

"La expresión creativa auténtica es mucho más que una distracción placentera", continuó **Dr. Khalil**. "Involucra los mismos circuitos neuronales involucrados en el control de la atención, esencialmente proporcionando un entrenamiento para el cerebro. Para un niño con TDAH, la experiencia de 'perderse en el momento' al crear arte o tocar música podría, de hecho, fortalecer su capacidad de concentración al trabajar con su estilo cognitivo natural en lugar de en su contra."

Se necesita más investigación

A pesar del potencial, los investigadores enfatizan que los científicos aún no comprenden completamente la relación entre creatividad y atención. Para ayudar a cerrar esas brechas, el estudio propone un marco para futuras investigaciones. Sus recomendaciones incluyen una mayor colaboración interdisciplinaria, nuevos enfoques metodológicos y estudios longitudinales que puedan rastrear cambios a lo largo del tiempo.

**Khalil** argumenta que cualquier cambio importante en cómo se trata el TDAH requerirá un esfuerzo de investigación amplio que reúna a neurocientíficos, terapeutas artísticos, clínicos y otros especialistas. Construir esa base interdisciplinaria podría ayudar a los investigadores a determinar cuándo los enfoques creativos son más útiles y cómo podrían eventualmente complementar las intervenciones existentes para el TDAH.