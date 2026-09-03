Septiembre trae una Venus deslumbrante y una brillante Luna de Cosecha

Septiembre se presentó como un mes emocionante para los amantes de la astronomía, destacando la presencia de Venus, la brillante estrella de la noche, y la Luna de Cosecha, que se elevó en el cielo junto a Saturno y el tenue Neptuno. Este mes también marcó el equinoccio, un punto de cambio estacional que invita a los observadores a disfrutar de las maravillas del cielo nocturno.

Durante la segunda quincena de septiembre, del 14 al 20, la Luna sirvió como guía para encontrar Antares y la constelación del Teapot. En lugares oscuros, fue posible vislumbrar el centro de la Vía Láctea. El 18, Venus alcanzó su máximo brillo durante su aparición vespertina, iluminando el horizonte occidental con su luz intensa.

El 22, el equinoccio de septiembre marcó el inicio del otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur, cuando el sol se posicionó directamente sobre el ecuador terrestre. A partir de esta fecha, los días comenzaron a acortarse en el hemisferio norte mientras se alargaban en el sur.

Finalmente, el 26, la Luna de Cosecha se convirtió en la protagonista de la noche, elevándose en el cielo oriental poco después del atardecer. Junto a ella, Saturno brilló intensamente, mientras que Neptuno, aunque más débil, formó un triángulo con la Luna y Saturno. La observación de Neptuno requirió un telescopio o binoculares debido a su tenue magnitud de 8.

Este mes, los eventos celestiales ofrecieron una mezcla perfecta de observación y aprendizaje, resaltando la belleza y la complejidad de nuestro universo. Para aquellos interesados, NASA también promovió el Día Internacional de Observar la Luna el 19 de septiembre, invitando a las personas a mirar y aprender sobre nuestro satélite natural y su influencia en la cultura a lo largo de la historia.