En Nepal, la lucha por medicinas y la tirolesa como única salida en zonas inundadas

FOTO: Cambiar comida por medicinas y cruzar el río en tirolesa, parte de la vida en zona inundada de Nepal

KATMANDÚ, Nepal — La situación es crítica para quienes se encuentran en campamentos de emergencia tras las mortales inundaciones que asolaron Nepal. El jueves, numerosos sobrevivientes luchaban para obtener medicamentos vitales y dinero en efectivo, mientras que las autoridades se esforzaban por distribuir alimentos y suministros básicos a miles de personas desplazadas.

Las familias que han perdido sus hogares y seres queridos enfrentan un desafío adicional al depender de refugios temporales que no satisfacen sus necesidades básicas. Suresh Kumar Karanjit, residente de un centro de ayuda en Devighat, en el distrito de Nuwakot, perdió a su hermano menor en las inundaciones de la semana pasada. Según su relato, los medicamentos disponibles en el campamento no son los adecuados para su enfermedad cardíaca.

Sin dinero para adquirir su tratamiento habitual, Karanjit optó por vender una caja de fideos que recibió como asistencia, logrando reunir 400 rupias (2,60 dólares) para comprar su medicamento. "Llevamos una semana viviendo aquí. Si bien se están entregando materiales de ayuda, la falta de medicamentos es alarmante", expresó.

Por su parte, Dharam Raj Uprety, encargado de la gestión de catástrofes en Nepal, informó que se han establecido centros de salud con médicos y medicamentos en cada refugio. Las autoridades también se centran en la higiene y el saneamiento para prevenir brotes de enfermedades.

Las inundaciones, que ocurrieron el 26 de agosto, fueron causadas por el colapso de un glaciar, devastando pueblos y valles en Nepal. Al menos 1.252 personas han perdido la vida y más de 4.200 se encuentran desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres del país. Desde el lado tibetano de la frontera, China reportó 21 muertes y 541 personas siguen sin ser localizadas.

Casi 4.000 personas desplazadas se encuentran alojadas en 34 centros de ayuda. En las áreas más afectadas, los residentes han tenido que buscar alternativas para trasladarse, debido a que las inundaciones aislaron a varias comunidades de las rutas convencionales.

En Bidur, una localidad a orillas del río Trishuli, los habitantes han improvisado una tirolesa para cruzar el río. Personal militar ayuda a las personas a subir al cruce temporal y a llegar a la orilla opuesta, mientras otros esperan su turno a lo largo de la ribera.

Mientras tanto, las operaciones de rescate se centran en varios túneles de proyectos hidroeléctricos donde se cree que hay trabajadores atrapados. Aproximadamente 900 operarios continúan desaparecidos, y equipos de rescate especializados de India, China y Estados Unidos están participando en las labores para llegar a quienes podrían estar en los túneles.

No está claro si los trabajadores que se teme estén atrapados siguen con vida. En el túnel Trishuli-3A, los rescatistas han comenzado a abrir manualmente el tramo superior del pasaje. Durante la última semana, se construyó una carretera de acceso para llegar al sitio de la excavación, pero se requerirán más voladuras de roca y despeje de escombros antes de que la maquinaria pesada pueda acceder a la zona, informó el legislador Ram Neupane.