Netanyahu enfoca su estrategia en la reelección ante una base conservadora fragmentada

FOTO: Con la reelección en mente, Netanyahu centra su atención en su dividida base en Israel

JERUSALÉN — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encuentra en una encrucijada a medida que se aproxima la fecha de las elecciones del 27 de octubre. Su mayor preocupación no son los opositores políticos, sino la división que se ha generado entre sus propios seguidores.

Pequeños partidos proNetanyahu están en competencia por los votos, pero en lugar de fortalecer su liderazgo, estas agrupaciones, que incluyen a los controvertidos ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, corren el riesgo de debilitar sus posibilidades de reelección al fragmentar el voto de la base conservadora.

Las elecciones representan un referéndum sobre casi 17 años continuos de gobierno de Netanyahu y su gestión de un periodo marcado por protestas masivas, el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y conflictos prolongados. Una victoria sería un notable regreso para un líder que ha enfrentado una creciente presión, mientras que una derrota podría significar el fin de su prolongada influencia en la política israelí.

Con su legado en juego, Netanyahu ha instado a sus aliados a unirse en bloques más grandes que tengan más posibilidades de asegurar representación en el parlamento. "Cuando nos unimos, ganamos. Cuando nos dividimos, perdemos", declaró en una entrevista con Channel 14, un canal que a menudo se considera afín a su gobierno.

En este contexto, es importante destacar que los votantes israelíes no eligen a candidatos individuales, sino a partidos. Por lo tanto, el sistema electoral permite que aquellos que logren apenas el 3,25% de los votos obtengan representación, lo que puede llevar a una gran fragmentación en el parlamento de 120 miembros.

La actual coalición de Netanyahu, compuesta por partidos religiosos y ultranacionalistas, enfrenta un descontento generalizado entre los votantes, especialmente después de los recientes ataques de Hamás y los conflictos en Gaza, Líbano e Irán.

Las encuestas indican que el apoyo hacia Netanyahu y su coalición está disminuyendo, lo que complica aún más su camino hacia la reelección. Además, dos formaciones que habían competido juntas en 2022, Sionismo Religioso y Poder Judío, han rechazado la idea de fusionarse nuevamente, complicando aún más la unidad en la base conservadora.

Si estos partidos menores no logran alcanzar el umbral electoral, sus votos se perderían, perjudicando las chances de Netanyahu. En elecciones pasadas, esta fragmentación ya había contribuido a su derrota en 2021. Por lo tanto, ha intensificado sus llamados a la unión, aunque esto implique sacrificios individuales.

Las formaciones tienen hasta el 8 de septiembre para decidir si se consolidan o continúan por separado. Su decisión podría ser determinante para el futuro de Netanyahu.

En su entrevista con Channel 14, el primer ministro advirtió que solo él puede derrotar a Hamás y prevenir el establecimiento de un Estado palestino, enfatizando que una victoria de sus opositores sería catastrófica para Israel. "La izquierda está lista", afirmó. "Si no nos unimos, perderemos".