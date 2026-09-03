Venezuela celebrará elecciones cuando las condiciones sean adecuadas, afirma Delcy Rodríguez
La presidenta encargada del gobierno no precisó una fecha para los comicios.
FOTO: Delcy Rodríguez
Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país celebrará elecciones cuando existan las condiciones y corresponda activar el proceso electoral, sin precisar una fecha para los comicios.
Cuando Venezuela "esté lista y preparada" y cuando corresponda ir a su proceso electoral "lo habrá", sostuvo la mandataria en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores.
Recordó que la nación suramericana se rige por una Carta Magna y un sistema electoral democrático, y dejó claro que no está entre sus responsabilidades fijar una fecha para la celebración de elecciones.
El pasado 5 de enero, Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, luego que Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueron capturados en un operativo militar ejecutado por Estados Unidos.
La juramentación se realizó después de que el Supremo venezolano decretara "la ausencia forzosa" de Maduro.
Lectura rápida
¿Quién afirmó que Venezuela irá a elecciones?
Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela que realizó esta afirmación.
¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones en Venezuela?
No se ha fijado una fecha específica, dependerá de las condiciones adecuadas.
¿Qué dijo Rodríguez sobre el proceso electoral?
Rodríguez indicó que se celebrarán elecciones cuando Venezuela esté lista y preparada.
¿Qué contexto rodea a la presidencia de Rodríguez?
Asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa en un operativo militar.
¿Qué establece el sistema electoral venezolano?
Venezuela se rige por una Carta Magna y un sistema electoral democrático.
[Fuente: Noticias Argentinas]