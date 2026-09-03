Venezuela celebrará elecciones cuando las condiciones sean adecuadas, afirma Delcy Rodríguez

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país celebrará elecciones cuando existan las condiciones y corresponda activar el proceso electoral, sin precisar una fecha para los comicios.

Cuando Venezuela "esté lista y preparada" y cuando corresponda ir a su proceso electoral "lo habrá", sostuvo la mandataria en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores.

Recordó que la nación suramericana se rige por una Carta Magna y un sistema electoral democrático, y dejó claro que no está entre sus responsabilidades fijar una fecha para la celebración de elecciones.

El pasado 5 de enero, Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, luego que Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueron capturados en un operativo militar ejecutado por Estados Unidos.

La juramentación se realizó después de que el Supremo venezolano decretara "la ausencia forzosa" de Maduro.